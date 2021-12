Repudio e indignación ha generado en la población de Riohacha, la divulgación de un vídeo en el que se evidencia el maltrato físico de un grupo de vigilantes nocturnos contra un habitante de la calle, en la zona del mercado viejo.



En el vídeo que se ha hecho viral a través de las redes sociales, aparecen tres hombres uniformados con un distintivo de ‘Seguridad privada’, golpeando con un bolillo al joven, el cual pidió en varias ocasiones que no le siguieran pegando.



El comandante operativo de la Policía en La Guajira, teniente coronel Hernán Gómez Mancilla, indicó que los guardias ya están identificados y podrían enfrentar cargos por los hechos.

Llamado a la tolerancia, al respeto

por los derechos humanos, y por la vida



“Ya fueron identificadas las personas que están inmersas en esta agresión en contra del habitante de calle y fue notificada la Fiscalía General de la Nación de este hecho punible cometido”, afirmó Gómez.



Así mismo, hizo un llamado a la tolerancia, al respeto por los derechos humanos, y por la vida.



El brutal ataque fue grabado con un celular por un ciudadano que transitaba por el lugar y quedó registrado durante cerca de tres minutos, tiempo en el que el habitante de calle recibió agresiones en todas las partes de su cuerpo.

Indignación también va en contra de la persona

que se atrevió a grabar el hecho

Al parecer los victimarios pertenecen a la etnia wayúu, por sus rasgos y a la expresión ‘ware’, utilizada coloquialmente para identificar al hombre wayú y lanzada en varias ocasiones por la víctima que se encontraba tendida en el suelo, “ya ware, ya ware, me van a matar”.



La indignación también va en contra de la persona que se atrevió a grabar el hecho, puesto que no hizo nada por detener dicha agresión.



El caso fue dado a conocer por Mine Carpio a través de su cuenta de Facebook, quien criticó, además, la falta de políticas públicas por parte de la alcaldía de Riohacha para atender estos casos de salud pública y para controlar las ollas de la ciudad.



“Estos temas no se resuelven bañándolos, dándole ropa o motilándolos que es lo que muestra esta administración que realiza con ellos. La problemática va más allá”, señaló Carpio.



La Policía hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar estos hechos punibles que se puedan presentar en contra de la población vulnerable y no tomar la justicia por sus manos para no verse inmersos en una investigación penal.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

