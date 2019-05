Autoridades de Santa Marta deportarán a extranjeros violentos

La Policía Metropolitana y Migración Colombia se tomaron las calles de Santa Marta en atención al llamado de la ciudadanía que viene denunciando agresiones verbales y físicas por parte de extranjeros que se dedican al oficio de limpia parabrisas en las principales avenidas.

En las últimas horas, un taxista se negó a recibir el servicio que le ofrecía el ciudadano extranjero en un semáforo de la ciudad, este le respondió atacándolo mientras que la señal le daba el paso al conductor.



La víctima, que se dirigió hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para interponer la denuncia, presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpos y el panorámico de su vehículo está destrozado.





Daniel Gil, líder del gremio de taxistas rechazó esta agresión y aseguró que los enfrentamientos contra estos ciudadanos extranjeros se han vuelto una constante en la ciudad.

"En cada esquina, así sea que el panorámico se encuentre limpio, estas personas disparan el chorro de agua contra el vehículo para presionar al conductor a recibir el servicio, sino accedes o no les das monedas, reaccionan violentos", dijo Gil.



Se ha registrado un número alto de ataques hacía los carros de servicio público y particulares por estas personas a manera de reclamo.



Ante esta situación, la Policía Metropolitana y Migración Colombia iniciaron operativos en los semáforos y calles, donde se tiene información respecto a ciudadanos del vecino país que han estado involucrados en riñas, agresiones o alteraciones del orden público.



"El objetivo es revisar los antecedentes y conocer el tipo de conducta que presenta en la ciudad, para tomar medidas inmediatas", manifestó el comandante de la Policía, coronel Gustavo Berdugo.



En el caso de establecer que se trata de personas violentas y que están en territorio colombiano de manera ilegal, las autoridades migratorias procederán a su deportación.



"Hay un aumento considerable en delitos cometidos por venezolanos, entendemos que son miles lo que han llegado hasta esta ciudad por la crisis de su país, sin embargo, hay un número grande de estos que están aprovechando este éxodo para conseguir dinero fácil desarrollando un accionar delincuencial y es a este grupo al que queremos identificar y judicializar o expulsar dependiendo del caso", sostuvo el alto mando.



La que también se pronunció frente a estas agresiones, fue la diputada Claudia Patricia Aarón, quien solicitó a las autoridades que actúen y garanticen la seguridad de los ciudadanos.



"Aquí no pueden venir de otro país a agredirnos, no tenemos porqué aceptarlo", señaló la integrante de la Asamblea del Magdalena.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv