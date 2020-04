Médicos piden protección por constantes agresiones de la comunidad

Los trabajadores de la salud, especialmente médicos y enfermeras, formalizaron ante las autoridades de Montería la petición de protección especial para sus vidas ante el riesgo de sufrir nuevos ataques por parte de desconocidos.



Tres casos denunciados en los que resultaron con golpes y discriminación a las víctimas, evidencian el riesgo de inseguridad para el gremio médico.

​

La petición específica para la Policía es el acompañamiento en los recorridos hasta sus lugares de trabajo y rondas permanentes en los sectores donde residen.

El mayor riesgo lo corren quienes salen a tomar el bus o viajan en motocicletas y que por cuenta de su labor deben permanecer con uniformes y equipos médicos de protección, lo cual los ha convertido en blanco fácil de quienes inexplicablemente rechazan su misión.



El caso más reciente ocurrió el domingo pasado pero que solo hasta el martes fue dado a conocer a las autoridades. Una enfermera que iba camino a tomar su turno en el hospital San Jerónimo de Montería desplazaba en su motocicleta.

Al llegar a un semáforo, dos hombres -también en moto- la empujaron y remataron con patadas y puños en el piso.



“Al principio pensé que me iban a atracar. Eran dos muchachos jóvenes. Pero mientras me daban los golpes me insultaron culpándome de ser la responsable de la cuarentena y de propagar el coronavirus”, dijo la mujer, que pidió el anonimato.



A la desventaja muscular para defenderse de los dos agresores se sumó la soledad de las calles que por estos días se vive en la ciudad, por lo que no hubo testigos que pudieran ayudarla a defenderse.







“Gracias a Dios tenía el casco puesto y me pude proteger la cara, pero sí recibí golpes en el cuerpo y sufrí raspones al caer de la moto que me cayó encima”, relata la mujer.

La médica Ángela María Villegas mostró su malestar por las conductas de la comunidad hacia el personas de salud. Foto: Archivo particular

Su caso es parecido al de otra enfermera, también empleada en el Hospital San Jerónimo que, aunque pidió anonimato, se animó a contar lo ocurrido en su contra cuando llegaba a su casa en el sur de la ciudad.



Aseguró que vecinos del sector la insultaron y exigieron que debía mudarse tras considerarla un riesgo para la salud del vecindario.



El tercer caso habría ocurrido a un médico de una clínica privada a quien sus vecinos en un conjunto residencial le exigieron no regresar a su apartamento ante la cercanía de los confinados en el edificio.

María Clemencia García, vocera de enfermeras en Montería, fue la encargada de denunciar públicamente los casos ante el temor de las víctimas de ser nuevamente agredidas.



“La compañera venía a recibir el servicio, pero no pudo llegar porque fue agredida, maltratada y humillada por un hombre que se transportaban en una moto. El parrillero se bajó y la lanzó de su moto”, relató la denunciante.



Dijo que se ha convertido en un riesgo la labor de quienes trabajan en la misión médica y tienen la responsabilidad de atender a cientos de pacientes.







“Nos están discriminando, nos tratan de propagadores del virus. No me parece que sea normal que se haga esto, porque nosotros no le hacemos daños a nadie y lo que hacemos es salvar vidas y proteger a la gente”, dijo la enfermera jefe.



Insistió en la necesidad del acompañamiento policial, especialmente en los horarios nocturnos cuando el personal médico que termina su turno debe desplazarse hasta sus casas.



“Sabemos que es muy difícil poner un policía para cada médico o enfermera, pero sí pedidos un acompañamiento o vigilancia en los desplazamientos para garantizar nuestras vidas”, concluyó María Clemencia García.

En Quibdó los médicos también protestan por sus condiciones de seguridad para atender los contagios en la ciudad. Foto: Tomado de Twitter: @ady_julisa

Tras los agresores

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería coronel Wilson Montenegro, dijo que un grupo de agentes especial de la institución está tras la pista de los agresores de la enfermera del pasado domingo, al tiempo que pidió denunciar de manera oportuna los casos que se presenten.



“Una vez conocimos este caso nos pusimos en contacto con la ciudadana afectada para conocer más detalle de lo sucedido y enfocar las investigaciones. De igual forma, disponemos de personal policial para pasar revista en hospitales y clínicas de nuestra área metropolitana”, aseguró el coronel Montenegro.



Las voces de rechazo ante los hechos ocurridos provinieron en principio de las autoridades locales.







El alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia, pidió mayor respeto por los trabajadores de la salud y destacó la labor que desarrollan, especialmente en los actuales momentos de crisis por la propagación de la covid-19.



“Los invito a todos a ser considerados con quienes están en la línea de batalla en las clínicas y hospitales, a no señalarlos ni discriminarlos”, dijo el mandatario.



A su vez exigió a los ciudadanos respeto y a las autoridades policías y judiciales, hacer las investigaciones para dar con los responsables de este acto.











