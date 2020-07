Estudiante de último año de medicina en Meta denuncia grave agresión

La estudiante de medicina de último grado Laura Hernández Castro fue víctima de agresiones por parte de dos personas que la insultaron, la empujaron y le propinaron un golpe en la frente con una botella.

El ataque a la futura médica y practicante de la Clínica La Primavera se produjo hacia las 6:00 de la tarde del pasado domingo, luego concluir su jornada de trabajo cuando se dirigía a su casa en el sector del puente sobre el caño Maizaro, que une a los barrios El Barzal con El Buque, en Villavicencio.



En un video, Laura señala que la agresión le dolió mucho y le generó mucho miedo: “Por muchos años hemos estudiamos con mucha vocación para atenderlos a ustedes y en este momento la situación del país está muy difícil y no podemos tener miedo de portar este uniforme y por ello pido que no ocurran más amenazas al personal de salud”.

El médico interno Juan José Medrano, sostiene que Laura no conoce a los agresores y que aparentemente no hay ninguna relación de ellos con algún caso de paciente que hubiera atendido y creen que lo hicieron porque la vieron vestida con el uniforme de médico.



Y esta es la agresión más grave que ha ocurrido contra los médicos internos que no están vinculados laboralmente a las clínicas y hospitales, que no reciben salario y al contrario tienen que pagar los últimos semestres de medicina para poder hacer las prácticas y graduarse.



La agresión ocurrió cerca de un CAI a donde Laura se dirigió a informar lo que le acaba de suceder, mientras los agresores huían por debajo del puente del caño.

Tras la publicación del video, en compañía del diputado Juan Camilo Chávez, a Laura le han llegado amenazas a su celular exigiéndole que se quede callada.



El diputado Chávez se pronunció en contra de la agresión del personal médico y solicitó a las autoridades hacer seguimiento con las cámaras de seguridad a los responsables del ataque para capturarlos.



El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, también se pronunció en contra de las agresiones al personal médico señalando su solidaridad con Laura y los médicos agredidos e “invitó a la ciudadanía a protegerlos y animarlos para que sigan protegiendo nuestras vidas”.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO