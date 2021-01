Aglomeraciones y 'fiebre' de playa en Santa Marta en plena pandemia

Los protocolos que retrasan el ingreso a las playas de Santa Marta, lleva a samarios y visitantes a desesperarse y arriesgar su propia salud amontonándose en filas para lograr disfrutar de un baño en el mar.



Los reiterados llamados de las autoridades nacionales y regionales a cuidarse y extremar los autocontroles para no resultar contagiados del Covid- 19, parecen no importar al momento de irse de paseo.



A pesar de que la alcaldía, a través del Indetur, dispuso de estrictas medidas para reducir las posibilidades de contagio del virus en las playas, durante esta temporada turística ha sido imposible evitar que se presenten aglomeraciones y algunos desórdenes.



Los balnearios vienen funcionando con un aforo del 40 por ciento de su capacidad total, y al cumplirse queda restringido de inmediato el ingreso para más personas.



Muchos bañistas se han quejado porque aunque realizaron previamente la reserva por la página web dispuesta por la alcaldía, la playa se llenó y no pudieron ingresar.



Por esta razón, adultos, niños y hasta ancianos en ocasiones no respetan la distancia y el orden de las filas en los puntos de acceso y se aglomeran para no quedarse sin ingresar.



Recientemente la directora del Instituto Distrital de Turismo, Gina Cantillo informó que fue necesario modificar el sistema de reservas porque desconocidos a través de fraude estaban comercializando las entradas a los visitantes, lo cual está totalmente prohibido.



Turista reclama en playa de Santa Marta ante los desórdenes Foto: Toma de video

Sin embargo, parece que el problema no ha podido solucionarse por completo, y al parecer se siguen presentando suplantaciones de identidad que ocasiona que la persona que realmente reservó, no pueda entrar a la playa.



Estas peligrosas filas y aglomeraciones se presentan especialmente en los balnearios centrales de la ciudad como El Rodadero y Taganga.



El Indetur dijo que durante este Puente de Reyes se aumentaron el número de guardianes del turismo que se ubican en las entradas de los balnearios para agilizar los procesos de ingresos y ejercer mayor vigilancia al momento de verificar la identidad de quienes hacen correctamente sus reservas.



“Pedimos paciencia a los viajeros y a los samarios, es necesario que nos ayuden a que se cumplan las medidas de bioseguridad, guardando la distancia y evitando espacios muy concurridos”, manifestó la funcionaria.

Por Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En twitter: @rogeruv