Agente de tránsito habría exigido $ 50.000 por no inmovilizar una moto

El agente de tránsito confesó haber exigido la suma de 50.000 pesos a la conductora de una moto en Neiva en enero del 2015. El servidor público retuvo los documentos del vehículo mientras esta buscaba el dinero que se le exigió. A día de hoy el oficial continúa trabajando normalmente en la entidad.

La Fiscalía adscrita a la Unidad de Administración Pública le imputó cargos por concusión al agente de tránsito de Neiva, Ricardo Puentes Polanía. El funcionario, de 59 años, decidió aceptar los cargos que fueron presentados ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Neiva (Huila), con funciones de control de garantías.

Los hechos en los que se ve involucrado el oficial ocurrieron en enero de 2015, cuando el servidor público le pidió 50.000 pesos a una mujer a cambio de no inmovilizar su motocicleta.



La Fiscalía pudo confirmar que el agente, en una calle de Neiva, le pidió a la mujer que detuviera el vehículo, pero al verificar la documentación corroboró que la placa no coincidía con la original.



Al percatarse de esto, según la Fiscalía, el funcionario forzó a la mujer y la amedrentó para que le entregara una suma de dinero, situación que se configuró en abuso de su cargo y funciones, pues la mujer le pedía que no le impusiera el comparendo.

El hombre supuestamente le retuvo la documentación de la motocicleta (tarjeta de propiedad y el seguro obligatorio) mientras la víctima buscaba prestado el dinero.



De acuerdo con la denuncia, el servidor la citó en el barrio Quirinal, en Neiva, para que hiciera efectiva la entrega del dinero pero la afectada no se presentó y decidió denunciar los hechos ante el Gaula.



Ante esto, las autoridades diseñaron un plan para capturar en flagrancia al agente, quien sigue trabajando normalmente en la entidad, pero este no acudió a la cita pactada. Posteriormente, la afectada pudo recuperar los documentos a través de un conocido de la Secretaría de Movilidad de Neiva.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NACIÓN