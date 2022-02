Entre el 23 y el 25 de febrero, la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias y empresarios de la industria en la ciudad estarán en la 41 Vitrina Turística de Anato que inicia en Bogotá.



El encuentro que convoca a empresarios, agencias de viajes, operadores y, en general, profesionales del sector interesados en la oferta de bienes y servicios de los destinos.



La Corporación de turismo se alista para atender

más de 30 citas con compradores internacionales

“Nuestra ciudad estará presente en Anato 2022 con el propósito de mostrarle al sector la estrategia en el marco de reactivación apuntando a un turismo sostenible y responsable, fortaleciendo la conectividad y diversificando el portafolio de producto. Por supuesto, el objetivo es reestablecer contactos y generar oportunidades y nuevos negocios con los actores del sector que promueven los viajes hacia los destinos nacionales”, de acuerdo con Natalia Bohórquez, presidente ejecutiva de la Corporación de Turismo,



En el marco de la Vitrina de Anato, la ciudad participará en Colombia Travel Mart, Rueda de Negocios que se realizará el 23 de febrero de manera virtual; y el 24 y 25 de febrero de manera presencial.



La Corporación de turismo se alista para atender más de 30 citas con compradores internacionales del segmento de reuniones de siete países que han manifestado interés en Cartagena de Indias.

Murallas de Cartagena de Indias Foto: John Montaño/ EL TIEMPO



Miércoles, 23 de febrero:

Entre muchas sorpresas caribeñas, con el sabor de la deliciosa gastronomía cartagenera, los asistentes accederán a una docena de conversatorios sobre distintos aspectos de la estrategia ‘Mi Cartagena, más heroica que nunca’, así como a otros aspectos del destino y su portafolio, incluyendo turismo responsable y la diversidad de experiencias que ofrecemos.



Los conversatorios se realizarán en el Stand de Cartagena con la siguiente agenda e inician este miércoles:



Apuesta con la innovación y competitividad de la región Caribe

3:00 a 3:30 p.m.

Carmen Sofía Lemaitre, directora ejecutiva Asotelca.



Recorrido de la prevención: La Muralla Soy Yo contra la explotación.

4 a 4.30 p.m.

María Carolina Cortez Cantero, directora de Gestión de Destino de Corpoturismo.

Playas repletas de viajeros. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Jueves, 24 de febrero

Importancia de las agencias de viajes dentro de las experiencias de viajes: Cartagena de Indias

9 a 9.30 a.m.

Andreina Morales, directora ejecutiva de Anato Noroccidente



Horses Cartagena Tours, una de las experiencias innovadoras de Colombia

10 a 10.30 a.m.

Luis Zúñiga, gerente de Horses Cartagena



Cartagena de Indias, un destino mil experiencias

11.30 a.m. a 12 m.

Natalia Bohórquez Castilla, presidente ejecutiva de Corpoturismo



Cartagena de Indias, ciudad escenario de reuniones y eventos

2 a 2.30 p.m.

María Clara Faciolince, directora ejecutiva de Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau



Compartimento de las temporadas desde el Plan de Acción de la Policía de Turismo

3 a 3.30 p.m.

John Ricardo Valiente, Intendente de la Policía de Turismo de Cartagena



La importancia de la participación gremial y los destinos

4 a 4.30 p.m.

Mónica Mass, directora ejecutiva de Cotelco

Viernes, 25 de febrero:

Sail Cartagena 2022: evento náutico internacional

9 a 9.30 a.m. y

9.30 a 10 a.m.

Capitán de Navío de la Armada de Colombia, Jesús González Bohórquez, coordinador general del Sail



La mejor manera de conocer Cartagena: citysightseeing y local experts

10 a 10.30 a.m.

Juan Escallón, gerente Citysightseeing



Turismo de Naturaleza y Comunitario: Ruta de los Manglares en La Boquilla

11 a.m. a 12.30 p.m.

Mohamed Ali Ortega, gerente Ematuecob



Conoce Cartagena Indias, una ciudad para todos

2 a 2.30 p.m.

Orlando Martínez, gerente de Incentivamos Colombia.



Cartagena

