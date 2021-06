Comerciantes en Sucre, desesperados por continuos apagones

Para líderes sociales, comerciantes, comunidad en general y ahora parlamentarios, la empresa Afinia es más de lo mismo que ofreció la empresa Electricaribe en la región durante 22 años, causante según ellos, de no tener competitividad.



“Con Electricaribe vivimos 8.030 horribles noche de calvario, 22 años de abusos.

Estamos traumatizados en el Caribe y lo que vimos con esperanza al entrar en operación Afinia, se ha convertido en estos nueve meses en decepción”, afirmó el parlamentario sucreño, Héctor Vergara.



Dicen los líderes comunitarios en Sucre, que la percepción y la realidad del representante a la cámara, es la misma de los usuarios en general, quienes ven como día tras día, los fines de semana en especial, los cortes de luz son más prolongados.

“La empresa lo único que hizo fue cambiar de razón social y de dueño, nadie responde en la empresa, no hay comunicación con la comunidad”, dice Armando Mulford, líder de Corozal.



Explica, además, que con toda esta situación de cortes de luz que se presenta en la región, se dio a la tarea de investigar y dice haber descubierto con técnicos de la misma empresa, que los llamados mantenimientos es una forma la empresa de recuperar la energía.



“Hay barrios que no cancelan la energía por no estar legalizados, porque son invasiones y al sacar de servicio la luz en esos sectores, recuperan lo que dejan de ganar”, afirma.



Indica además, que en ningún momento han visto un trabajo de inversión que la comunidad pueda certificar como algo significativo.



Debate de control

La situación que se presenta por el servicio de energía en Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar y 11 municipios del Magdalena, obligó a realizar un debate de control en el Congreso de la República a la Superintendencia de Servicios Públicos, buscando una solución al problema.



Explicó durante el debate el representante Héctor Vergara, que cuando funcionaba la empresa Electricaribe, se presentaban mensualmente 2.400 reclamos por parte de la comunidad y ahora con la pandemia, la empresa recibe 2.100 requerimientos.



“La esperanza que teníamos en el Caribe con la empresa Afinia, no es más que lo que le ocurre al sediento cuando va atravesando el Sahara, que se convierte en pura ficción cuando ve el agua”.



Manifestó, que con la entrada en servicio de la empresa Afinia del grupo EPM, esta se había comprometido a invertir $5 billones y hasta ahora en nueve meses la inversión es de algo más de $10 mil millones.



Invitó a la superintendente a que haga una audiencia pública en la región, para que conozcan de primera mano, con los líderes y la comunidad en general cuál es la situación real de inconformismo con los servicios que presta la empresa.



“Nosotros en el Caribe no podemos ser competitivos por ese mal servicio que presta Afinia, no podemos tener desarrollo y así se lo pueden certificar los habitantes de los estratos 1,2 y 3”.



Comerciantes como Pedro Alcántara en Sincelejo señala, que tienen que soportar entre 10 y 12 horas sin el servicio de energía y que casi siempre las interrupciones las hacen los fines de semana cuando las ventas se deben incrementar y sucede todo lo contrario.



“Nuestras pérdidas son millonarias. Se nos pierden los alimentos, el pollo tenemos que botarlo, no hay derecho para que esto suceda”.



La situación se presenta en todos los municipios de Sucre incluidos Coveñas y Tolú, balnearios donde esperan para esta temporada de vacaciones una ocupación del 96 por ciento y donde han manifestado los hoteleros, que el servicio de luz es más que esencial.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

