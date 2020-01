Afectados en Floridablanca, Santander, piden ayudas al Estado

Dicen que tras la tormenta viene la calma, sin embargo, para Aida Tarazona Velásquez, afectada por la avalancha del Río Frío en Floridablanca este dicho no aplica del todo, pues perdió totalmente el negocio que había levantado durante 20 años y está literalmente con una mano adelante y otra atrás pidiendo ayuda para arrancar de nuevo.

Aida tenía su tienda de víveres en el Conjunto Santa Coloma y al lado su vivienda. El lodo, que ya empieza a oler a fétido, alcanzó más de un metro de altura y sus vitrinas, neveras y mercancía quedaron prácticamente bajo la tierra.



“Mis pérdidas son más o menos de $100 millones, porque todo se me dañó, no quedó nada, el agua se llevó 20 años de trabajo. Le pido al Gobierno que vengan y nos colaboren en lo que puedan porque me quedé sin mi trabajo, de aquí obtenía mi sustento diario, el pago del estudio de mi hija, y debo pagar las deudas que no esperan”, señaló Tarazona Velásquez.

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo (CMGR) adelanta la atención a los sectores de Santa Coloma y Villa Piedra del Sol, los más afectados, donde se remueve el lodo que aún permanece en las calles. Trabaja en conjunto con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para restablecer el servicio de agua potable para unos 30.000 suscriptores (100.000 personas), a su vez adelanta el censo de la población afectada para ofrecerles ayudas, y se hace un inventario de la infraestructura vial y de colegios con daños para gestionar los recursos para recuperarla.



La Alcaldía declaró la calamidad pública justamente para atender la emergencia. “Esto significa que vamos a poder atender más rápido y de manera oportuna y eficiente esta situación, cubrir las necesidades de los ciudadanos y llegar con ayudas humanitarias”, dijo el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno Suárez.

Por su parte el personero de Floridablanca, Luis José Escamilla Moreno, indicó que los ciudadanos afectados pueden solicitar ayudas económicas a través del Adres, que es el administrador de los recursos del Sistema de Seguridad Social Integral antes Fosyga.



“Para acceder a este beneficio los ciudadanos afectados se deben hacer censar por el CMGR y certifique que es víctima de la catástrofe. Esa certificación y según el puntaje que tenga en el Sisben, lo legitiman para hacer la solicitud pues el Sistema tiene contemplada una prestación económica para indemnizar a quienes sufren eventos catastróficos y accidentes de tránsito. En la Personería estamos prestos para ofrecerles la asesoría y enviar la solicitud a Bogotá”, indicó Escamilla Moreno.

Balance de daños

Hasta ahora, según el CMGR, se ha ofrecido apoyo a 400 personas en las zonas del desastre, hay dos puentes vehiculares y uno peatonal averiados, van 91 carros y 47 motos afectadas, 33 viviendas con daños, siete personas con afectación en la vereda Rosa Blanca, cuatro vías rurales y una urbana con daños, y se tienen siete derrumbes en el sector rural. La Alcaldía gestionará dineros para atender.

Otros daños por desastre

La CAR ambiental CDMB anunció que el Jardín Botánico Eloy Valenzuela estará sin servicio por daños de la avalancha. La Alcaldía revisará el estado de los puentes para tener un diagnóstico y saber cómo intervenirlos.

LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA