Lo que parecía ser una mañana tranquila en Timba, Cauca, terminó por convertirse en uno de terror, angustia e incertidumbre por el atentado con carro bomba que dejó dos personas muertas, otras dos heridas y la destrucción total de la estación de Policía y algunas viviendas aledañas.



Una de las afectadas es Johana Muñoz, cuya casa quedó reducida a escombros, pero agradecida por estar con vida junto a su familia.



Mientras busca qué puede servir de lo que hasta hace unas pocas horas había sido su hogar, cuenta que cerca de las 7:10 de la mañana, cuando alistaba todo para llevar a su hija a la escuela, escuchó, en la parte de la cocina, “una gran explosión y luego todo se nos cayó encima”.



“Como pude agarré lo que nos caía con mis manos para que no fueran a atropellar a mi hija, pero era mucho peso, entonces me caí el piso. Luego saqué a mi hija y también pude retirar lo que tenía encima para salir”, recuerda.



Pero lo que más le impactó fue salir a la calle y ver el panorama de desolación: “Había dos personas en el piso con sus vehículos y como enseguida viven mi mamá, salí a buscar a mi madre, cuya casa la perdió totalmente. Esto es una pesadilla, esto no puede ser realidad. Nadie sabe lo que pasa hasta que le toca, hasta que la violencia llega y hasta que pierdes todo, allí uno se da cuenta, en realidad, lo que está pasando quizás en el país y lo que estamos viviendo”.



Aunque resalta que tanto su mamá como su hija de seis años están bien de salud y no presentan lesiones, lamenta haberlo perdido todo: “Perdí mi vivienda, no tengo donde vivir. Tenía mi almacén de refuerzos, donde de ahí yo suficientemente vivía de mi negocio, y no quedó nada más. Y luego hubo una constelación de fuego, y acabó con lo poco y nada que quedó”.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI