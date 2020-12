Alertan sobre posible inestabilidad en pista del aeropuerto Matecaña

Luego de un deslizamiento de tierra que se registró en un sector aledaño al aeropuerto Matacaña de Pereira, la veeduría ciudadana Aeropuerto Matecaña advirtió sobre el posible riesgo que se podría generar tanto en la pista de la terminal aérea como en los barrios vecinos.



Ferley Henao Ospina, presidente de la veeduría le dijo a este medio que se están generando deslizamientos “producto de los excedentes de aguas lluvias que al parecer no están siendo canalizadas debidamente. Lo que plantemos es que debe haber una inspección técnica que revise si los sistemas de drenaje del aeropuerto están acordes con lo que técnicamente debería ser y hacer los correctivos a los que hubiera lugar”, señaló.



Según Henao, la ladera norte del aeropuerto, que desciende hacia el río Otún y “a los barrios Matecaña y Portal de la villa, y hacia la carretera que es la variante hacia El Pollo, que son fundamentales para el tránsito de vehículos pesados en la ciudad, está siendo afectada por lluvias. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento, solicitando datos con los concejales y otras personas”.



Aunque plantea que se debe construir el muro de contención que la gerencia del aeropuerto solicitó al concesionario Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña (Opam), se debe resolver el problema de fondo que, según Henao, debe ser canalización del agua que tiene el talud para evitar un desprendimiento de tierra sobre las casas vecinas.



‘’Pero mientras esté el problema de las aguas lluvias ningún muro va a funcionar. El muro sí hay que hacerlo pero una vez se resuelva el problema de los flujos de aguas lluvias. El peligro está a largo plazo si se está afectando el aeropuerto, que está asentado sobre unas laderas y se pueden desplazar y la pista correría riesgo’’, agregó el veedor.



No obstante, el gerente del aeropuerto, Francisco Valencia, afirmó que ‘’las aguas se manejan de manera adecuada. Solamente tenemos un punto, que es un tramo pequeño y que quedó expuesto hace unos 20 días, donde en un talud que linda con el barrio Matecaña y luego de unos trabajos que está haciendo el concesionario, desempalmó un punto para conectarlo a otra red que va a conducir las aguas hacia el costado sur de la pista y que deriva en el río Consotá’’.



Valencia señaló que le está exigiendo a Opam, que construya el muro de contención en límites con el barrio Matecaña.



“El muro es para que estabilice el talud que nos ha venido dando inconvenientes en los últimos meses, pero ya se hizo un trabajo de mejora de la pendiente y queda faltando el muro de 250 metros de longitud, 4 metros de alto y 20 centímetros de espesor. Ya ha empezado a correr un plazo pero si a mitad de enero, el concesionario no ha cumplido se impondrán multas”.



El funcionario informó ‘’todas las aguas que recoge el aeropuerto son conducidas en su gran mayoría por un canal que está construido alrededor de toda la pista y eso deriva a tres puntos distintos y de manera adecuada’’.



Y finalmente indicó que ‘’a la ciudadanía se le presta atención en sus denuncias, pero entregamos un parte de tranquilidad a la ciudad sobre este porque ellos (la veeduría) no cuenta con un estudio técnico para hacer una denuncia’’.



El aeropuerto Matecaña es propiedad del municipio de Pereira y tras la modernización de las instalaciones, que comenzó en 2017, se entregó en concesión a Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña (Opam), que se encargó de las labores de modernización y del mantenimiento de la infraestructura.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO