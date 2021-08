Aplicaron sanciones por las goteras en el aeropuerto Matecaña

Luego de que varios videos de redes sociales evidenciaran filtraciones de agua en la terminal de pasajeros y algunas oficinas del aeropuerto internacional Matecaña, de Pereira, a tan solo un año de haber sido inauguradas sus obras de remodelación, la administración del terminal decidió sancionar al operador.

Esta medida no exonera al constructor de cumplir con sus obligaciones contractuales y hacer los correctivos, pero es uno de los pasos dados ante la situación, que se presentó por primera vez en noviembre de 2020.



Al culminar la audiencia de cumplimiento citada por la gerencia del aeropuerto, a la cual fueron citados el concesionario Opam, la aseguradora Berkley, la interventoría Intermape, se decidió aplicar las sanciones económicas por valor de 136 millones de pesos por el incumplimiento en las actividades de adecuación de la cubierta principal de la terminal aérea.



“Esto no quiere decir que hay problema con la operación del aeropuerto, es un tema más de comunidad, porque nadie quiere goteras, es inconvencible, por eso la sanción. Somos un aeropuerto internacional que debe cumplir con estándares de calidad”, indicó Francisco Valencia, gerente del aeropuerto.



Según el gerente, la constructora y operadora del aeropuerto, Opam, no tuvo en cuenta el cambio climático. Además, los diseños que se presentaron para 2017 se hicieron con los cálculos de las precipitaciones que arrojó la estación del Ideam que hay en la zona y “cumplían con los requisitos para la fecha”.



En reuniones de rutina, la constructora señaló a la administración del aeropuerto que las obras de reparación estarían terminadas para el 20 de agosto, pero todo depende de la fecha en la que presenten la propuesta ante la interventoría del proyecto.



“Ellos deben presentar cronograma de trabajo para darle solución a la situación. Estamos esperando que la próxima semana nos presenten nuevos cálculos para que les aprueben. A partir de ese momento, serían alrededor de dos semanas para tener listo todo”, precisó Valencia.



