Aeropuerto internacional en la Alta Guajira, ¿qué impacto tendría su construcción?

Muchas reacciones a favor y en contra ha generado a nivel departamental la propuesta del presidente Gustavo Petro, de construir una pista aérea de carácter internacional en la Alta Guajira en asociatividad con las comunidades wayú con fines turísticos.



Esta es la segunda vez que el presidente se refiere a este tema, la primera fue a finales del mes de junio del 2023 cuando gobernó desde La Guajira durante una semana. La segunda, se da con la llegada el 11 de enero de 2024 del primer crucero a La Guajira, el cual arribó al Cabo de la Vela.

La aridez del desierto guajiro. Foto: Natalia Noguera Álvarez

Sectores políticos aplauden la iniciativa del mandatario colombiano y le recuerdan otras prioridades para el departamento, entre ellos el senador Alfredo Deluque, quien pidió al presidente destinar los recursos para terminar las vías a la Alta Guajira para que salven vidas.



“¡Qué bien! Pero presidente, no se olviden de la carretera. En la discusión del PGN y del PND insistimos en ella, sin una respuesta concreta. Significa la conexión de la alta guajira con Colombia, su inserción en la economía nacional y un despliegue eficiente de soluciones por parte del estado. ¡Salvaríamos muchas vidas!”, indicó Deluque.



Por su parte, el secretario general de la Cámara de Representantes el guajiro Jaime Luis Peñaloza, también agradeció y reconoció el apoyo del presidente a La Guajira, pero, le pidió a él, a sus ministros y a la comunidad internacional mirar hacia el centro y sur del departamento que tienen muchas necesidades, “los otros 13 municipios, también requieren de su apoyo e inversión”.



A través de su cuenta de X (antes Twitter) Peñaloza reconoce el apoyo del actual Gobierno a los municipios de Uribia y Manaure, “70 plantas de agua potable, hospitales, etc. y sus buenas intenciones con la Alta Guajira. Estaban en mora con el pueblo wayu, Uribia, Manaure. Falta más”.



Otros opinan que se pueden mejorar las condiciones y cambiar la operatividad de los tres aeropuertos con que cuenta La Guajira, uno de ellos el aeropuerto internacional Almirante Padilla en la ciudad de Riohacha y dos de carácter privado los cuales están uno en Albania y otro en Puerto Bolívar a disposición de la empresa Cerrejón.

He solicitado como prioridad a la aeronautica civil que se construya una pista aérea de caracter internacional en el extremo norte guajiro en asociatividad con las comunidades Wayúu para desatar un polo turístico que sea enriquecedor para las comunidades y el país. https://t.co/lefGdrKqUB — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2024

Sin embargo, las comunidades indígenas están preocupadas por el tipo de desarrollo que se pretende implementar en la Alta Guajira para atraer turistas, ya que perciben que esto podría significar un exterminio cultural para el pueblo wayú.



Aníbal Mercado, director del Consejo Superior de Palabreros, subraya la falta de un enfoque adecuado al establecer un aeropuerto internacional en la Alta Guajira, ya que el bienestar y desarrollo de un pueblo no se hace pensando desde afuera y contrario a la naturaleza misma de un pueblo.



Destaca que en este territorio existen elementos sagrados y reservas históricas del pueblo wayú, y construir un aeropuerto sin considerar estas connotaciones es delicado. Asegura que no se puede justificar una decisión presidencial o administrativa bajo el pretexto de impulsar el desarrollo o industrializar la economía del departamento.



Señala además que, no hay una coherencia con la realidad social y cultural con que vive el pueblo wayú, “para vivir y sobrevivir no necesitan un aeropuerto, no necesitan energías alternativas, no necesitan nada de eso y menos cuando no se están dando las garantías en los procesos de consulta previa que permitan y le garanticen una supervivencia física y cultural al pueblo wayú”, puntualizó.



Mercado, argumenta que la prioridad del Gobierno en priorizar "ayudas y acciones", en especial para la Alta Guajira dónde la población sufre la peor pandemia de desnutrición, tiene la intención de romper el hielo y abrir puertas de apoyo y solidaridad para poder penetrar al territorio wayú con grandes mega proyectos.



“Para así cumplirle los acuerdos a esas grandes empresas internacionales de parques eólicos que reclaman facilidad de ingreso hacia las zonas donde se vienen desarrollando los proyectos energéticos a los que para este gobierno es prioridad”, puntualizó.



En cuanto a la consideración de los territorios wayú, Mercado enfatiza que debido a su condición ancestral, no deben ser tratados como disponibles para ser utilizados y tomados como si fueran propiedades privadas o terrenos baldíos.



Destaca la importancia de respetar los sistemas ecológicos y la espiritualidad que impregna estos territorios, recordando que los territorios ancestrales wayú gozan de protección estatal y de derechos humanos a nivel internacional.



Finalmente señala que las organizaciones de Pütchipü'üi (palabreros) expidieron un mandato wayú que recoge los elementos y patrones culturales del Sistema Normativo Wayú, que exige a toda empresa, institución o terceros de carácter público o privado, que pretenda desarrollar planes, proyectos, obras u otras actividades en el territorio wayú, asesorarse, capacitarse, acatar y dar cumplimiento a los protocolos establecidos.

