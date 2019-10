De Reino Unido llegan más recursos para el Aeropuerto del Café

De cerca de un millón de dólares será el aporte que el Fondo de Prosperidad del Reino Unido para Colombia entregará, en primer momento, a Caldas. Los recursos no se entregarán directamente, sino que -desde el Gobierno Británico- se financiarán los estudios de factibilidad del Aeropuerto del Café.

“El Gobernador (de Caldas, Guido Echeverri) y la Comisión Regional de Competitividad nos solicitaron el apoyo, por eso, junto con el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), estudiamos los documentos previos y tomamos la decisión de aportarle a este proyecto”, indicó Martin Johnston, director del Fondo de Prosperidad del Reino Unido para Colombia.



De acuerdo con Johnston, de los ocho departamentos priorizados para los aportes, Caldas es el primero donde se están ejecutando. “Queremos apoyar a las comunidades caldenses y pensamos que Aerocafé va a crear empleos directos, indirectos, también cadenas de valor en la agricultura y el turismo, entre otros sectores. Nos interesa la competitividad que esto generará”.



El Aeropuerto del Café se está construyendo (aunque sus obras están suspendidas desde el 2012 tras inconvenientes técnicos) en el municipio de Palestina, a 30 minutos de Manizales.



Este programa del Reino Unido en Colombia está planteado para tres años más, por lo que - de acuerdo con Johnston- se creará “una alianza” con los futuros Gobernador y Alcalde de Manizales para continuar invirtiendo en la capital y el departamento.



La gerente de Aerocafé, Amparo Sánchez, aseguró que esta vinculación es un espaldarazo a este proyecto. “Es muy bueno contar con su ayuda, no solo por los recursos económicos sino porque ellos son pioneros en tema de infraestructura de aeropuertos, entonces también transmitirán conocimientos”, apuntó Sánchez.



La Gerente mencionó, además, que en el primer trimestre del año se tendrían los estudios y diseños y estudios de factibilidad que son requisitos fundamentales para retomar las obras.



Además de esto, la CAF y el Fondo escogerán el consultor que le sugerirá a Aerocafé el modelo de financiación que más le conviene. “Nos dirá si es mejor una inversión totalmente pública, una Alianza Público Privada (APP) o una concesión de algunos servicios. Esto tardará tres meses a partir del 18 de noviembre”, añadió Sánchez.



Este no es el último de los apoyos concedidos a Aerocafé en el tiempo reciente, a estos recursos que invertirá el Fondo de Prosperidad del Reino Unido para Colombia, se le suman 50.000 millones de pesos que la Aeronáutica Civil informó, la semana pasada, que le adjudicará.



Ya el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, avaló la incorporación de un monto por 100.000 millones de pesos para el aeropuerto en el Presupuesto General de la Nación de este año 2019. Así entonces Aerocafé tiene garantizados 150.000 millones de pesos de parte del Gobierno Central.



Adicional a esto, desde la Nación, no se descarta una partida similar para adicionar en los presupuestos del 2020 y el 2021, esto con miras en cumplir la promesa del Presidente, Iván Duque, de ser el primer mandatario en aterrizar en este aeropuerto.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES