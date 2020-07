Aeropuerto de Cartagena listo para vuelo piloto de retorno en pandemia

El director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, visitó el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena y dio luz verde para el reinicio de las operaciones.



“El aeropuerto Rafael Núñez se encuentra preparado para el reinicio de las operaciones y ofrecer los más altos estándares de seguridad. Hemos podido constatar de primera mano cómo los procedimientos de acceso, distanciamiento social, las medidas de limpieza, aseo, desinfección, y toda la información que buscan los pasajeros que llegan o salen del aeropuerto es segura. Todas las medidas han sido implementadas”, señaló Juan Carlos Salazar, Director General de la Aerocivil.

Luego de verificar la implementación de medidas de prevención y sanitarias frente a la pandemia, hubo un ejercicio de simulación de un vuelo nacional.



Fueron evaluadas con lupa medidas como el tamizaje de temperatura a pasajeros, puestos de desinfección mediante el uso de gel anti bacterial y señales para el distanciamiento físico, así como espacios para el lavado frecuente de manos y el uso permanente del tapabocas- especialmente en el interior del aeropuerto para evitar que salgan personas portadoras del virus.



Según el Distrito, ante el visto bueno de la aeronáutica civil sobre la seguridad en la terminal aérea, todo está listo para el vuelo piloto que cubriría la ruta Cartagena- Pereira. La última palabra la tiene el Gobierno Nacional.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez recibió la visita de inspección por parte de la Aerocivil el martes 28 de julio. Foto: archivo particular

"La Aeronáutica Civil ha venido con unos inspectores de seguridad aeroportuaria y adicionalmente expertos operacionales para revisar, no solo la implementación de los protocolos de bioseguridad, sino también todos los preparativos de seguridad operacional y asegurarnos que el Aeropuerto Rafael Núñez está preparado para el reinicio de operaciones aéreas, domesticas e internacionales”, agregó el Director General de la Aerocivil.



Para la habilitación de la ruta piloto, el Gobierno Distrital del alcalde William Dau deberá solicitarlo formalmente ante el Gobierno Nacional. Los primeros vuelos piloto de rutas nacionales cubren la ruta Cúcuta y Bucaramanga.

Medidas de prevención aplicadas por SACSA

La Sociedad Aeroportuaria de la Costa, SACSA, operadora del aeropuerto, sigue preparando los protocolos de reactivación para que una vez se reinicien operaciones comerciales se mantengan altos estándares de bioseguridad.



"Tenemos en cuenta la protección de nuestros colaboradores que actualmente deben trabajar desde las instalaciones del aeropuerto para garantizar el servicio mínimo en operaciones humanitarias. Ellos cuentan con tapabocas, guantes y un protocolo establecido de lavado y desinfección frecuente de sus manos", puntualizó Alcides Morales, Gerente Técnico operativo de Sacsa.



La terminal aérea de Cartagena también cuenta con una máquina nebulizadora Fogger.



"Contamos con señalización en el piso para indicar la distancia que debe haber entre persona y persona en las filas, también piezas informativas que señalan las sillas que no deben usarse, con el objetivo de evitar cercanía entre pasajeros que esperan en la sala de abordaje. También montamos pendones, adhesivos y videos con información necesaria y relevante sobre la crisis. Esto tanto para los vuelos humanitarios que actualmente se realizan como para el momento en que se reactiven operaciones comerciales", agregó la directiva de Sacsa.



Al igual que durante los vuelos humanitarios, una vez se reactiven las operaciones comerciales solo habrá una puerta de ingreso. Allí se verificará el pasabordo y la cédula del viajero. No podrán ingresar acompañantes. El viajero deberá llevar guantes y tapabocas.



El personal del Dadis estará presente para tomar temperaturas y se permitirá que los pasajeros lleven geles antibacteriales de máximo 355 mililitros, algo que antes no se permitía.



Según el Dadis, Cartagena hoy tiene 10.548 personas recuperadas del virus y 3.638 casos activos.



“Esto quiere decir que el 72.08 por ciento de cartageneros contagiados se han recuperado”, señaló Bueno.



“Al 25 de julio, el Centro Regulador de Urgencias de Cartagena, Crue, presenta una disponibilidad del 36 por ciento de camas para pacientes críticos con Covid 19 en la ciudad”, señala Álvaro Cruz, director del Crue.

