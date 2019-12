Aprueban 60.000 millones de pesos más para retomar obras de Aerocafé

Con la aprobación de 60.000 millones de pesos de vigencias futuras de Caldas, la Asociación Aeropuerto del Café suma el 50 por ciento de los recursos que necesita para construir la primera fase del proyecto.

Con los recursos, a los que se suman los ya aprobados por el Gobierno Nacional para la vigencia 2019, las obras –paradas hace más de ocho años- se retomarían en el 2020.



Amparo Sánchez, gerente del proyecto, informó que este año se lograron $ 215.000 millones que permitirán la reactivación del proyecto. Estos están discriminados así: 60.000 del departamento, 150.000 de la nación -a través del presupuesto general y la Aeronáutica Civil-, 5.000 de parte de Inficaldas e Infimanizales y 1.150 que aporta la propia Asociación.

“La Aerocivil, en audiencia pública, le adjudicó a Fiduagraria el manejo de las cuentas y pagos del proyecto; a esa fiducia se incorporarán los primeros $ 50.000 millones con los que se podrá dar inicio a las obras en el 2020”, precisó Sánchez.



Adicional a esto, la gerente manifestó que el próximo año se aprobarán las vigencias de la Nación para hacer un cierre financiero de $ 440.000 millones, que es el valor total de la primera etapa del proyecto, es decir, una pista de 1.460 metros por 30 metros lineales de ancho de pavimento.



Por su parte, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, resaltó que estas nuevas noticias dejan al proyecto en un punto de ‘no retorno’.



“La tozudez de los caldenses, la unidad de criterios, la voluntad conjunta de los empresarios, la academia y la sociedad civil, hizo posible que este proyecto no se desmoronara en nuestras manos y -al contrario- reviviera, para que hoy en día sea una esperanzadora realidad que traerá desarrollo no solo para Caldas, sino para todo el Eje Cafetero”, expresó el mandatario.



De otra parte, este martes -tras la adjudicación de la fiducia- el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, manifestó que, además de la disposición de los recursos, se avanza en la consolidación de los aspectos técnicos, financieros y legales para lograr este propósito, promesa de campaña del presidente Duque.



“Se viene trabajando desde el punto de vista técnico con la contratación de unos estudios por parte de la Corporación Andina de Fomento y otro con el que se vinculó el Fondo de la Prosperidad británico, quienes nos acompañarán en la validación de los estudios existentes para garantizar la correcta ejecución de la obra”, señaló Salazar.



A estos estudios se suman los que viene contratando la Asociación Aeropuerto del Café, relacionados con el espacio aéreo y el traslado de las redes eléctricas.



Salazar también comentó que avanza la consolidación de la veeduría ciudadana que instaló la Contraloría General, lo cual “despeja el camino legal para garantizar que la estructuración del proyecto sea exitosa en todos los aspectos”.



De esta manera, el Aeropuerto del Café, del que se habla en Caldas desde hace 40 años y que llegó a ser calificado como un 'elefante blanco' debido a las fallas técnicas que tuvo cuando iniciaron las obras hace 12 años, está cada vez más cerca. Al proceso solo le restaría el respaldo a los estudios anteriormente mencionados por Salazar.



Aerocafé tiene su sede en el municipio de Palestina, a 30 minutos de Manizales, por lo que no solo beneficiaría a los caldenses, sino también a los habitantes de algunos municipios de Risaralda.



Cabe recordar que será allí, en su terraplén, donde tome posesión el electo gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, quien ha manifestado que será el “Gobernador de Aerocafé”.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES