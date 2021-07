Se retomaron las obras de Aerocafé tras casi diez años de espera

Los caldenses llevaban casi 10 años esperando buenas noticias sobre el Aeropuerto del Café, un megaproyecto soñado hace más de 40 años pero que les ha dado más de un dolor de cabeza a los dirigentes locales y nacionales.



El viernes por fin llegaron las tan ansiadas noticias, pues ya empezaron oficialmente las obras que le permitirán a Caldas tener un aeropuerto para potenciar el turismo, los negocios y movilizar diferentes sectores.

Si bien ya hay personas interesadas en la región, hay dificultades para llegar al departamento, pues el aeropuerto de Manizales, La Nubia, no siempre está operando por problemas meteorológicos en la zona donde se ubica.



De otro lado, no tiene como expandirse para ser un puerto internacional.



Muchas voluntades y mucho dinero tuvieron que confluir para que hoy pueda ser una realidad el proyecto aeroportuario que se construirá en Palestina, municipio del centro-sur de Caldas, tras realizar una inversión de más de 700.000 millones de pesos.



EL TIEMPO habló con el nuevo director de la Aeronáutica Civil, Jair Orlando Fajardo, quien aseguró que esta vez no hay razones para dudar que el proyecto será una realidad y que en Palestina van a aterrizar muchos aviones tipo ATR desde el 2023.



“Les aseguró que hay compromiso total del Gobierno Nacional. Ya aportamos los recursos, se consolidó la fiducia, llegó maquinaria y la otra semana llegará más. El gerente del patrimonio autónomo es un hombre que estuvo en la Aerocivil y conoce el proyecto. Todos estos son hitos que demuestran nuestro compromiso y la firmeza del proyecto”, señaló Fajardo.



Además, el director de la Aerocivil explicó que el proyecto está “blindado” para que los recursos sean bien administrados.



“Tiene acompañamiento de la Contraloría, de comités fiduciarios constantes para que se protejan los recursos, el seguimiento permanente a las inversiones y la interventoría y seguimiento financiero por parte del Gobierno Nacional y la Aeronáutica Civil”, añadió.



Aerocafé, como terminal aérea con una pista de 1.460 metros, tendrá una inversión de 535.000 millones de pesos, pero las obras complementarias, entre las que están vías de acceso y un puente, suman al valor 165.000 millones más.



La obra reúne recursos de la Nación, Gobernación y de las Alcaldías de los municipios del área de incidencia.

Palestina y Aerocafé

El municipio de Palestina, ubicado unos 40 minutos de Manizales y a diez de Chinchiná, tendrá en su suelo este importante aeropuerto.



Por esta razón habrá intervenciones de todo tipo y una de las más relevantes será la social.



El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, quien recientemente reconocido por el Gobierno Nacional por su política de vivienda, aseguró que habrá una intervención importante en esta materia.



“Hemos hablado con el alcalde de tener el barrio Aerocafé, el cual tendrá 100 viviendas para igual número de familias vulnerables del municipio, además de viviendas prefabricadas y por autoconstrucción en la cabecera municipal y en el rural disperso del municipio”, precisó el gobernador.



A esto, según Velásquez, se le suman los empleos que se generarán en la zona. Para la ejecución total de las obras se proyecta crear 1.700 empleos, 80 por ciento de ellos con mano de obra local.



“En los primeros días iniciaremos con 150, cifra que irá aumentando a medida que avancen las obras. En primer lugar se suplirán con personas de Palestina, seguiremos con Chinchiná y después con la subregión centro-sur, es decir, Neira, Villamaría y Manizales”, apuntó el mandatario.



De igual forma, Palestina tendrá un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que reemplazará el que tiene desde 1999, que no contemplaba una obra de esta categoría.

“Serán 2.278 millones para actualizar el POT que permita proyectar al municipio como un polo de desarrollo de Caldas. La idea es que tenga un componente ambiental que garantice la sostenibilidad del proyecto y también estabilidad financiera y técnica con cara a lo que vendrá”, explicó el secretario de Planeación de Caldas, Valentín Cierra Arias.



Este POT está pensado para ordenar el territorio con miras a 10 años, pero tendrá dentro de cinco una revisión para hacer ajustes.





LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES