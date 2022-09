Una polémica ha desatado en Caldas un video en el que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, habla sobre el Aeropuerto del Café, que se construye en el municipio de Palestina. En la grabación se oye que le dice al Presidente de la República, Gustavo Petro, que este es un proyecto lleno de corrupción y hecho por las élites, mientras él saca adelante solo otras iniciativas como la línea tres del cable aéreo.



Ante la pregunta del mandatario de los colombianos "El lobby en Bogotá es sobre el aeropuerto y no sobre los cables, ¿por qué?", Marín respondió: "Acá hay gente muy poderosa que ha tenido acceso a la nación, a ministros, a la cúpula militar. Es un proyecto de 40 años en el que muchas poderosas familias de la ciudad han encontrado la forma de vivir del estado (…) Es un proyecto de las élites, la región podría necesitarlo si lo hiciera, pero son 20 años perdidos, plata perdida y no tiene apoyo popular", dice Marín.



Las frases dichas por el mandatario no cayeron bien en varios sectores, pues aseguran que esto prácticamente hundiría el proyecto. Eso, contando además las declaraciones que hizo el Presidente Petro al respecto en el consejo regional el pasado sábado.



Vista aérea del estado actual de las obras del Aeropuerto del Café. Foto: Aerocafé

"Se nos ha querido hacer ver que el proyecto fundamental, que tiene el consenso de la sociedad caldense, es el aeropuerto en Palestina. Ese tema no lo voy a solucionar hoy, en realidad no lo voy a decidir yo, lo van a decidir ustedes porque hay que priorizar. (…) Con Aerocafé haremos lo que el pueblo quiera", dijo Petro.



Los gremios fueron los primeros en manifestarse y rechazaron las declaraciones de Marín. La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas dijo sentir una 'profunda contrariedad' por lo sucedido.



"Con gran tristeza observamos que al contrario de dar luz verde a un proyecto que tiene todo listo financiera y técnicamente para hacerse realidad, nuevamente se lleva el congelador. (…) Expresamos nuestro enorme descontento con las declaraciones del alcalde. Es labor de un mandatario hacer la mejor gestión posible en beneficio de sus ciudadanos. Lo instamos a que gobierne con rigor, basado en evidencia y con criterio", indicaron desde la Cámara de Comercio.



A esto se le suman las críticas porque en el pasado Marín respaldó el proyecto y hasta le agradeció al expresidente Duque su apoyo. "¿A cuál Carlos Mario le creemos? ¿Al que se reunió con el expresidente en 2020 para decir que el aeropuerto nos permitiría crecer económicamente y agradecía su legado por apoyar este proyecto? ¿Al fin qué alcalde?", le cuestionó el concejal verde, Julián Osorio.Además, le reclama la destinación de cerca de 20.000 millones para invertir en el proyecto.

Marín publicó en sus redes sociales otra parte del polémico video, en él dijo que "Ojalá el proyecto saliera adelante, que la región lo necesitaría si lo hiciera" y que el apoyo financiero fue "por compromiso".

AQUÍ LA OTRA PARTE DEL VIDEO

La que no le conviene mostrar a quienes llevan 20 AÑOS ROBANDO AEROCAFÉ.



He puesto 20.000 MIL MILLONES DE PESOS de mi gobierno. SIEMPRE LO HE APOYADO, estamos es MAMADOS DE QUE SE ROBEN LA PLATA.



“ESTA DECISIÓN LA TOMARÁ LA COMUNIDAD” @petrogustavo https://t.co/Na7kfQBFIr pic.twitter.com/1FUxMcMDpX — Carlos Mario Alcalde (@Alcalde_Verde) September 4, 2022

Aunque el alcalde aclaró que lo apoyó y lo seguirá apoyando, que su diferencia es con que “se roben la plata”, el tema ya quedó en el tintero y la imagen del presidente Petro no fue la mejor, por lo que – diferente a lo sucedido la semana pasada con el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que pareció un guiño positivo- habrá que esperar qué pasa en las asambleas regionales y ver si el proyecto queda o no en el Plan Nacional de Desarrollo.

