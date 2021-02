Advierten que bloqueos en vía férrea afectan reactivación del Caribe

En Aracataca, Varela, Guacamayal, Río Frío, entre otras poblaciones del Magdalena y Cesar, se volvió costumbre que la comunidad bloquee la vía férrea para protestar por temas como las fallas de fluido eléctrico, las quejas relacionadas a la crisis por la covid-19 y otras inconformidades.



Hace unos días, por ejemplo, una veintena de propietarios de expendios de licores de Zona Bananera bloqueó la vía férrea en Guacamayal colocando una llanta de tractor, en protesta a la Alcaldía Distrital tras su negativa de permitir la reapertura de establecimientos de bebidas alcohólicas. La situación se normalizó luego de diálogos con la Secretaría de Gobierno y las autoridades locales.

La escena se repite constantemente, afectando la operación ferroviaria. En 2020, se registraron 87 bloqueos, 21 más que en 2019, lo que significa que la vía férrea fue bloqueada cada cuatro días, en promedio. En lo que va corrido del 2021, se han presentado tres bloqueos.



Sectores advierten que las consecuencias económicas de esta situación son alarmantes para la región y el país, sobre todo para las compañías que hacen uso de la vía férrea.

Por ejemplo, en 2020, Fenoco dejó de movilizar 662.716 toneladas, que implicaron pérdidas en los ingresos por $ 6.814’959.326, de los cuales más de la mitad fueron ingresos no percibidos por la Nación vía la tarifa que recauda la ANI e impuestos no causados, que igualmente impactan a los municipios del área de influencia de la vía férrea, en los departamentos de Magdalena y Cesar.



Estos sectores señalan que las autoridades aún no han intervenido de manera eficaz en esta situación, la cual, advierten, afecta la reactivación económica del país.

