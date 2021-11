'Si el Gobierno no avanza, seguramente no habrá Navidad': Hermes Pete

Indígenas del Cauca expresaron que su objetivo al llegar a Cali es realizar protestas de forma pacífica porque consideran que el Cauca es “un territorio olvidado por el Estado".



Hermes Pete, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca, señaló que su “pelea no es con policía, con el ejército o el ciudadano, es contra las políticas estatales”.



“Frente a eso, nuestros pueblos han dicho que nuevamente debemos movernos, no nos vamos a morir acá encerrados cobardemente, sino peleando, luchando y de frente como pueblos dignos, exigiendo las garantías de derechos humanos para nuestras comunidades, no sólo indígenas sino campesinas, afros , los urbanos y varios sectores que sufren hoy”, dijo el líder indígena sobre su llegada a la capital del Valle.



Pete también señaló que llegarán pacíficamente, pero sí los atacan, tendrán que defenderse.



"No vamos a ir a generar desmanes y son testigos de cómo es el movimiento indígena en sus movilizaciones, pero hoy responsabilidad del Estado al no cumplir, al no garantizar, aunque sea lo mínimo fundamental, que es el derecho a la vida y por eso por la paz, el territorio, la democracia, saldremos el 8 de diciembre y seguramente, si el gobierno no avanza con las garantías, seguramente tampoco habrá navidad", finalizó.



Horas antes, integrantes del Cric, se levantaron de la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional.



Aseguraron que no hay voluntad para implementar la política indígena en materia de tierras, por lo que los comisionados decidieron levantarse de la discusión en la Comisión Mixta del Decreto 1811.

Minga indígena estaría llegando a la ciudad el 8 de diciembre. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Nos levantamos de la mesa porque uno de los sistemas más importantes es el de la Autoridad territorial económico ambiental (ATEA), si el gobierno no tiene claro esta política para comunidades Indígenas, es mejor dejar de discutir. El gobierno dilata y evade la respuesta real que queremos escuchar frente a la pregunta sobre la implementación o no de la política para nuestras comunidades”, aseguró Nini Jhoana Daza, comisionada indígena del norte del Cauca.



Jhoe Sauca, autoridad indígena del pueblo Kononuko, calificó como una burla la actitud del viceministro del Interior, Carlos Baena, por evadir los temas expuestos respecto a la política indígena.



“En la pasada comisión mixta en la UAIIN se expuso, se dio a conocer la política Indígena en todas sus dimensiones, pero parece que el viceministro del interior Carlos Baena, no la comprendió, pues en su exposición solo evadió el tema, eso es indignante, sentarse en un espacio de discusión y que el interlocutor en este caso el gobierno, ni lee, ni comprende, mejor dicho, ni le interesa”.



Las comunidades no descartan una nueva movilización nacional.

MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN