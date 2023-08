Oscar Mario Ozuna, conocido como ‘El Loro’, le quitó la vida a Jairo González, ‘El Papaya’, un adulto mayor a quien golpeó y ahogó frente a las playas de Tolú (Sucre), en una disputa, al parecer, por una deuda relacionada con la venta de drogas alucinógenas.



Alias ‘El Loro’ es un reconocido expendedor de drogas en el balneario, situación por la que ha estado recluido en varias ocasiones en la cárcel La Vega de Sincelejo, de acuerdo con la Policía Nacional y habitantes de esta población turística del Golfo de Morrosquillo.



(Además: Desmovilizado del EPL y escoltas de la UNP sobrevivieron a un ataque sicarial en Cesar)

Reúnen pruebas para capturar al agresor

...nadie ingresó al mar o llamó a la Policía Nacional para que la pelea no siguiera y más cuando la víctima era un señor indefenso FACEBOOK

TWITTER

La escena violenta se registró delante de una gran cantidad de curiosos que llegaron hasta el sector de ‘La Bahía’, lugar del ataque contra el indefenso abuelo, pero nadie movió un dedo para evitar que se presentara un homicidio por inmersión.



Los curiosos que llegaron a la playa se dedicaron a grabar con celulares el crimen.



Los videos del ataque han sido difundidos por redes sociales. Sin embargo, por respeto a nuestras audiencias, EL TIEMPO se abstiene de publicarlos.



(También: Coviandina pide a viajeros no usar vía al Llano: no hay fecha de remoción de derrumbe)



“Sutilmente le hacían algún llamado a la persona que golpeaba al adulto mayor, pero nadie ingresó al mar, ni llamaron a la Policía para que la agresión no siguiera, más cuando la víctima era un abuelo indefenso”, dijo Alcides Carrascal Medina, testigo del hecho.



La mayor contextura física de Oscar Mario Ozuna, alias ‘El Loro’ y el hecho de ser más joven le permitió imponerse sobre Jairo González ‘El Papayo’.



Con su fuerza lo fue arrastrando hacia el mar donde lo golpeó en repetidas ocasiones y finalmente terminó hundiéndolo en las olas.



Ahí aprovechó para salir del mar y escapar sin que nadie pudiera detenerlo. La Policía Nacional no había llegado al lugar, porque la comunidad no le dio aviso sobre lo que estaba ocurriendo.

Agresor ya estuvo en la cárcel por el tráfico de drogas

A pesar de que haya videos sobre lo sucedido, tenemos que reunir todas las pruebas en contra de esta persona que está identificada y tener una orden para darle captura FACEBOOK

TWITTER

El coronel Néstor Pineda Castellanos, comandante de la Policía Nacional en Sucre dijo que se adelantan todas las acciones con personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI- de la Fiscalía General de la Nacional, para reunir todas las pruebas y darle captura al responsable del homicidio.



(Le puede interesar: Red hospitalaria del Meta está en alerta por los sismos de las últimas horas)



“A pesar de que haya videos sobre lo sucedido, tenemos que reunir todas las pruebas en contra de esta persona que está identificada y tener una orden para darle captura”, dijo el oficial.



Confirmó que Oscar Mario Ozuna estuvo vinculado por el tráfico de drogas en el municipio de Tolú y que por esta situación había estado en la cárcel.



Para la comunidad en general y expertos en el tema, lo sucedido en Tolú tiene que ver con el alto grado de descomposición en el que ha caído nuestra sociedad.

“Aquí se dan dos cosas, primero la intolerancia de la persona que golpea y ahoga al adulto mayor delante de todas las personas y segundo, esas personas que observaban lo que sucedía, que no hicieran algo para evitarlo. Es algo absurdo”, dijo la psicóloga Vanessa González.



Señalaron que estos curiosos que no evitaron la muerte de Jairo González, deberían también ser judicializadas por omisión.

Más noticias en Colombia

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo