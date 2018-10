En cárcel de Santa Marta niegan el ingreso de presunto asesino de niña

Una información que trascendió por partes de guardas del Inpec sobre un supuesto atentado que estarían fraguando contra el presunto asesino de una niña de 9 años en Fundación, Magdalena, motivó a que de manera preventiva se negara su ingreso a la cárcel Rodrigo de Bastidas.



A pesar de que la orden del Juez al término de la audiencia fue la de trasladar de manera inmediata al penal de Santa Marta a Adolfo Arrieta García, el procedimiento no se ha podido concretar y este permanece compartiendo celda en los calabozos de la Unidad Inmediata de la Fiscalía.

La información fue confirmada por el Fiscal del Magdalena, Vicente Guzmán, quien reprochó la determinación de las directivas del establecimiento carcelario de impedir el ingreso del confeso homicida, cuando ya existe una solicitud y es deber del Inpec acatarla.



"Entendemos la crisis carcelaria que hay en Santa Marta y en el país, pero no por eso pueden restringir el ingreso de un procesado y dejarle la responsabilidad de su reclusión a la Fiscalía que no cuenta con un lugar donde retenerlo", señaló.

El funcionario aseguró que las directivas de la cárcel justificaron su negación de recibir a Arrieta García, ante la información que existe dentro del penal, sobre un supuesto recibimiento violento que le estarían preparando reclusos con los que compartiría pabellón.

Esta persona necesita un esquema de seguridad especial con el cual nosotros no contamos FACEBOOK

TWITTER

A su vez, el director de la cárcel, coronel Pedro Ángel Gómez, director de la Cárcel Rodrigo de Bastidas señaló que "esta persona necesita un esquema de seguridad especial con el cual nosotros no contamos, para garantizar su integridad física, así que por el tipo de delito, es necesario ingresarlo a un establecimiento de máxima seguridad que brinde las condiciones".

Homicida pidió perdón

Asesino de niña en Fundación no aceptó cargos pero pidió perdón Desde el lugar donde permancece recluido, Adolfo Enrique Arrieta habló sobre lo ocurrido.

Desde la URI de la Fiscalía, donde se encuentra recluido de manera transitoria Adolfo Arrieta, a través de un vídeo grabado por una cámara de celular, pidió perdón a Dios y a los familiares de la niña, pero mantiene que "no sabe lo que hizo".



"Soy una persona buena, no sé que pasó, pido perdón a los padres de la niña, a la gente, y a Dios, yo también he perdido a mi familia y todo lo que tenía", expresó Arrieta en medio de lágrimas.



Otro drama es el que viven por estos días los familiares del homicida, cuyos hijos y ex mujer tuvieron que irse del municipio de Fundación por amenazas de muerte que recibieron.



Por otra parte, la marcha de protesta contra la violencia infantil programada para hoy martes, fue aplazada hasta que entreguen el cuerpo de la niña de medicina legal.



SANTA MARTA.