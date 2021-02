Niña afectada por el conflicto en Corinto, Cauca, conocerá la Nasa

Ingrid Yuliana Guachetá de 14 años será una de las 31 jóvenes que viajará a la sede de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, conocida como la Nasa.

La estudiante de la Institución Educativa Las Guacas siempre ha sido una apasionada por la ciencia. Ella cuenta como cierto día recibió una llamada en la que le dijeron que buscaban niñas de distintos territorios que sufrían por el conflicto armado o que habían pasado por una difícil situación para llevarlos a la Nasa.



Esta era la oportunidad que siempre había soñado, aunque nunca la visualizó así, nunca imaginó que viviría esa extraordinaria experiencia de ir a Houston, Texas, y conocer las instalaciones de esta importante agencia espacial.



En esa llamada le pidieron que grabara un video presentándose y mostrando cómo era su municipio, zona afectada por el conflicto armado.



En el video exaltó lo mejor de ella, de su comunidad y familia. Cómo era su cotidianidad, su hogar. Mostró como tarda casi 50 minutos en desplazarse desde la vereda Las Guacas donde reside, hasta la cabecera municipal, a casa de su abuela, a encontrar conexión a internet.



“A pesar de tantas cosas y todo lo que nos ha pasado, hemos podido salir adelante, continuar con nuestras vidas y siento que eso es muy importante también. Corinto es muy hermoso y me siento muy orgullosa de ser corinteña”, comenta la joven en el material audiovisual.



Sin adornar nada, Ingrid envió su video. Días después le informaron había sido elegida entre 500 aspirantes. Nunca ha subido a un avión y esa experiencia la emociona enormemente, así como le emociona, conocer otro país y estar en el Space Center de la Nasa.



“Jamás creí que algo así me pasaría, siempre he soñado con viajar, pero pese a que me postulé, nunca imaginé que estaría en la Nasa. El día que me dijeron que me habían escogido, me emocioné muchísimo”, afirma la joven caucana.



Ingrid fue una de las 31 jóvenes elegidas en todo el país por la fundación ‘She Is’ en representación de sus regiones. Niñas y jóvenes de departamentos como Putumayo, Chocó, Bolívar, Meta, Santander, Magdalena y Cundinamarca harán parte del proyecto ‘Inspirando un mundo y un espacio, ella es astronauta’.



La joven que ya tiene lista su maleta llena de ilusiones, estará en la Nasa durante seis días, el próximo mes de marzo. Tendrá experiencia en robótica, inteligencia artificial y conocimiento del espacio.



Nadia Sánchez, fundadora y directora de ‘She is’, explica que este es un proyecto que pretende fomentar el liderazgo, el empoderamiento femenino y el estudio de la ciencia y está dirigido a niñas colombianas entre 9 y 15 años, que han sido afectadas por la violencia.



"Tenemos 31 tripulantes y esas tripulantes deben cumplir con ciertas misiones”, dijo Sánchez.



Lo que quiere esta adolescente corinteña es estudiar administración de empresas en una universidad, pero además sueña con ser conferencista e inspirar a otras niñas y jóvenes a través de su historia.



“Quiero decir que fui una niña que sufrió en carne propia el flagelo del conflicto armado, pero que no me quedé ahí y avancé y pude llegar lejos”, finaliza Ingrid.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán

