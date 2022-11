"Esta es la declaración más importante en ya casi cuatro meses del gobierno Nacional con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez recoge un enorme esfuerzo", dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, al referirse a que se habría llegado a un acuerdo con comunidades en el norte del Cauca para que cesen las invasiones de territorios, entre haciendas y fincas con cañaduzales por parte de indígenas, afrodescendientes y campesinos.

El anuncio se hizo en medio de los diálogos regionales vinculantes que se realizaron el pasado sábado en Santander de Quilichao, Cauca. Y es que este departamento se ha vuelto una caldera de 349.714 hectáreas, que está en efervescencia, volviéndola una bomba de tiempo.



Y es una caldera por confrontaciones que involucran desde hace dos décadas no solo a los indígenas. También a comunidades afros, campesinos mestizos, trabajadores de ingenios y a la Policía.



Son luchas sin cesar hasta ahora y que han dejado a su paso más de una veintena de muertos y más de 700 heridos. El número de haciendas tomadas hasta septiembre pasado solo por indígenas era de 30. Un mes antes, la cifra iba en 21.



Estas tomas se han venido presentando en los municipios Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Miranda.



"Este momento para el cambio impulsado desde aquí encuentra en la juntanza de mujeres, hombres y jóvenes, indígenas, campesinos y de las comunidades negras, una potencia para construir de manera conjunta con el sector empresarial y el Gobierno Nacional una realidad territorial en perspectiva de paz", dijo el ministro Prada.



"Es el documento más importante que recoge un enorme esfuerzo de ustedes por trabajar en juntanza, trabajar unidos por la paz del territorio por el desarrollo del territorio y esto nos hace colombianos a todos y a todas sin ninguna discriminación somos un solo equipo de colombianos para lograr la paz total y el progreso con justicia social (...)", aseguró el alto funcionario del Estado.



Sin embargo, indígenas de las fincas Pílamos y Vistahermosa, en el municipio Caloto, manifestaron que todo sigue igual. Los indígenas se mantienen sembrando cultivos de pancoger, donde antes había caña de azúcar y que no conocen el acuerdo anunciado por el Gobierno.

En la Fuerza Pública indican que buscan impedir más ocupaciones de predios privados y que se han presentado choques.



Según el comandante de la Policía Cauca, indígenas y campesinos se han venido tomando por la fuerza predios privados de cañicultores e ingenios azucareros.



En gremios de la caña de azúcar hay expectativa para que se afiance el acuerdo anunciado por el Gobierno Nacional.



