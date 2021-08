En zonas rurales de Sucre firman acuerdo para no vacunarse contra el covid

Habitantes de cuatro corregimientos de Sucre se oponen a recibir la vacuna contra el covid-19, tanto que firmaron un documento a la Secretaría de Salud Departamental desistiendo de la aplicación del biológico.



(Además: Gobierno designa a José Jaime Vega como gobernador encargado de La Guajira)



Se trata de las comunidades de los corregimientos de Nueva Estrella, Pueblo Buho y El Mamón, en la zona rural de Caimito, en la subregión del San Jorge, donde dijeron que no se vacunarían.



“La población dijo no me vacuno y firmaron un documento. Hemos llegado a todos los corregimientos, aún EN medio de la emergencia por el invierno, pero se resisten a colocarse el biológico”, dijo Sandra Toro, gerente para el tema covid-19 en Sucre.

La población dijo no me vacuno y firmaron un documento. Hemos llegado a todos los corregimientos, aún EN medio de la emergencia por el invierno, pero se resisten a colocarse el biológico FACEBOOK

TWITTER

Explica, que en algunas poblaciones se vacunaron seis personas, pero la gran mayoría se resiste a su aplicación.



“El municipio de Caimito fue recorrido por el alcalde, junto con el secretario de salud intervinieron y se llevó el recurso humano con líderes comunitarios para sensibilizara la población y sin embargo dijeron que no se iban a vacunar”.



Explicó además, que apenas en las goteras de Sincelejo, a escasos 15 minutos, en el corregimiento La Arena, el personal de la Secretaría de Salud ha ido a la población en siete ocasiones sin lograr el objetivo.



(Le puede interesar: Esto es lo que se sabe del grupo criminal que planearía asesinar a Caicedo)

Todo el mundo, en cualquier rincón de Colombia tienen conocimiento de la vacuna, que salvan vidas. ¿Por qué hay que rifar gallinas, televisores para que se vacunen? FACEBOOK

TWITTER

“Siete veces rogándole a la población y lo más lamentable es que al final hay que hacer rifas de una gallina, un celular, o cualquier otra cosa para que las personas se vacunen”, afirmó.



Expresa, que no hay derecho para que estas cosas sucedan, porque se trata de un tema de conciencia, de sensibilización.



“Todo el mundo, en cualquier rincón de Colombia tienen conocimiento de la vacuna, que salvan vidas. ¿Por qué hay que rifar gallinas, televisores para que se vacunen?”, indica.



Anotaron, que la situación es preocupante para los funcionarios de las Secretarías de Salud en general en todos los municipios, porque está en juego la vida de las personas.



(Lo invitamos a leer: Maltrato animal: con cerveza y golpes obligaron a caminar a caballo)

Vacunas en sitios inundados

Caimito fue recorrido por el alcalde, junto con el secretario de salud para sensibilizara la población y sin embargo dijeron que no se iban a vacunar FACEBOOK

TWITTER

Sandra Toro confirmó, que en los municipios donde se presentan inundaciones por el invierno, como San Marcos, Majagual y Sucre (Sucre), tiene reporte que han seguido los vacunadores desplazándose a los corregimientos.



“No hemos tenido dificultad hasta el momento, el Departamento les está ayudando con el transporte. Hay que seguir trabajando y vamos a llegar a donde humana y técnicamente se pueda”.



Informó, que de igual manera en Guaranda donde se registra la mayor emergencia, siempre han apoyado el proceso de aplicación de la vacuna.

“Con agua, o sin agua vamos a llegar”, dijo.



La funcionaria indicó también, que las segundas dosis para las personas en Sucre están garantizadas, al igual que hay suficientes biológicos para la primera aplicación.



(Lo invitamos a leer: Empresas de Aseo han recibido multas por tres mil millones en Santander)

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Así les robaron millones de pesos a decenas de colombianos usando WhatsApp

Gobernadora del Valle recibió galardón ‘Orgullo de Colombia’ por su gestión