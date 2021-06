Por ahora, acueducto en Montes de María no operará 24/7, dice gerencia

La Contraloría General de la República tiene los ojos puestos sobre el Acueducto regional para los municipios de San Jacinto y San Juan de Nepomuceno (Bolívar), que fue inaugurado hace dos semanas en esta región de los Montes de María.



El proyecto, que debe impactar a cerca de 52 mil habitantes de ambos municipios, inició suministrando el líquido a cerca del 60 por ciento de la población.



La veeduría ciudadana del Carmen de Bolívar, Organización para la Defensa de los Derechos y Bienestar de los Ciudadanos (ODDC), acompaña el proyecto desde sus inicios en el 2017 y ha hecho reiteradas denuncias sobre presuntas prácticas clientelistas y sobre costos.



Al cabo de 12 prórrogas, el costo inicial de 14 mil millones de pesos del proyecto se elevó a 20 mil millones de pesos.



“La Contraloría General de la República va a generar una alerta al Gobierno Nacional para que acompañe a las administraciones de estos dos municipios en la consecución de obras que permitan la optimización de las respectivas redes de acueducto”, señala el órgano que vigila el proyecto y que la semana pasada visitó los puntos neurálgicos que comprende este acueducto.



“La Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico incluirá en su plan de vigilancia del segundo semestre de 2021, la actuación especial del plan departamental de aguas de Bolívar y los contratos referentes a este proyecto”, añade el órgano de control, que aseguró que todo el seguimiento al proyecto se hará de la mano de la veeduría ciudadana que se conformó, con líderes de los Montes de María.



Para responder a estos cuestionamientos y un rosario de que quejas de las comunidades impactadas, EL TIEMPO habló con Arnaldo Barreto Lezama, gerente de aguas de Bolívar, entidad responsable de las obras, que hacen parte del proyecto macro para el plan departamental de aguas.

Arnaldo Barreto Lezama, gerente de Aguas de Bolívar y responsable del proyecto. Foto: Aguas de Bolívar

¿El acueducto está en la capacidad de suministrar agua a ambos municipios?

Nuestro sistema tiene la capacidad de tratar toda el agua que requieren los dos municipios, pero no tenemos la capacidad de distribución a la totalidad de ambas poblaciones.

¿Qué capacidad de captación, y qué capacidad de tratamiento tiene este acueducto?

Construir sistemas de potabilización de agua es algo muy complejo. Nuestro sistema tiene la capacidad de captar cerca de 180 litros por segundo y llevarlos hasta la planta de tratamiento. En lo que corresponde al tratamiento químico de las aguas, la planta vieja, potencializada, y la planta nueva tienen la capacidad de potabilizar 180 litros por segundo.

¿El acueducto ya fue entregado, pero pareciera que faltan obras por concluir?

Este no es un proyecto definitivo y no es la última solución. Es parte de la solución que se debe seguir construyendo con el tiempo y en la medida en que el número de pobladores, y por lo tanto en consumo, sigan subiendo.



Esta obra nunca había sido inaugurada. Se atrasó por la pandemia. Muchas comunidades no nos permitieron entrar a trabajar por miedo al covid. Cuando pudimos ingresar, terminamos obras...

¿Esta planta va a tener la capacidad de suplir las necesidades del líquido vital a ambas poblaciones?

Este proyecto tiene dos finalidades: captar el agua del río, que está ubicado a unos 12 kilómetros de la planta de tratamiento, y tratarla químicamente para hacerla potable. Aumentamos la capacidad de captación de 40 a 180 litros por segundo; de igual manera construimos una nueva planta de tratamiento con la cual pasamos de 40 a 180 litros por segundos.

Planta de tratamiento de aguas para ambas poblaciones. Foto: Aguas de Bolívar

¿Qué responde a la veeduría que señala que este acueducto podría ser un 'elefante blanco' más de la larga lista del Caribe?

Esta obra nunca ha sido ni será un 'elefante blanco'. Pese a que tuvo 12 prórrogas, cada prórroga está muy bien sustentada por temas como lluviosidad o ajustes técnicos, y nunca hubo sobrecostos, lo que sí se generó fue un mayor valor por las mismas circunstancias del proyecto.

Las comunidades de San Jacinto y San Juan Nepomuceno señalan que la obra había sido inaugurada en diciembre del 2019, pero nunca inició operaciones...

Esta obra nunca había sido inaugurada. Se atrasó por la pandemia, porque muchas comunidades no nos permitieron entrar a trabajar por miedo al covid. Cuando ya pudimos ingresar, terminamos obras. La empresa nunca dejó de trabajar.

Nuestro sistema tiene la capacidad de tratar toda el agua que requieren los dos municipios, pero no tenemos la capacidad de distribución a la totalidad de ambas poblaciones.

¿Hasta dónde llegan las responsabilidades de Aguas de Bolívar con este acueducto?

Aguas de Bolívar es el contratante de la infraestructura, no el contratista. Somos los responsables de la gestión de los recursos, de los diseños y ejecución del proyecto.



Las comunidades temen que una gran obra de infraestructura se quede en hierros, pero que con el paso de los años fracase ante la falta de operadores idóneos y recursos...

Ahora la tenemos que entregar a un operador, que debe ser especializado. Éste será un operador especializado que por licitación entrara a operar. De lo contrario deberán ser ambos municipios los que operen el acueducto.

Acueducto en Montes de María: piscinas para el tratamiento del agua que va a llegar a las dos poblaciones. Foto: Aguas de Bolívar

¿De dónde saldrán los recursos para operar este acueducto?

Los recursos salen de los subsidios. El gobierno hace giros a través del Ministerio de Vivienda y Saneamiento que van a parar al sistema general de participación: La asignación del municipio de San Juan Nepomuceno para la vigencia 2021 es de 2.897 millones de pesos y para San Jacinto de 3.138 millones de pesos.

San Jacinto tiene un compromiso con Bonos de Agua (Plan Carrasquilla), correspondiente al 25 por ciento de los recursos que se le asignan en el año.

¿Cómo está la cultura del pago de facturas por servicios públicos en esta región?



En San Jacinto nunca han pagado una factura por servicios, pero estos sistemas operan con el pago de una tarifa, de lo contrario no es viable el servicio.

Aguas de Bolívar es el contratante de la infraestructura, no el contratista. Somos los responsables de la gestión de los recursos, de los diseños y ejecución del proyecto.

Los pobladores dicen que además de que el agua no llega a toda la población, el servicio no opera 24/7...

El servicio no opera 24/ 7, es verdad. Aún no tenemos esa capacidad. La operación del sistema durante 24 horas vale 26 millones de pesos diarios, y las alcaldías no tienen los recursos para operar las plantas las 24 horas del día. La continuidad del número de horas de servicio será gradual en la medida en que vaya mejorando el pago del servicio.



¿A medida que vaya aumentando el recaudo va a ir aumentando el número de horas de servicio?

Exacto. La solución gradual y escalada: el Sistema no es 24/7. De hecho está expresión no puede ser aplicada. Se debe sustituir por el concepto continuidad, que puede ser de una hora al día o 24 horas al día. Eso dependerá de los recursos disponibles entendiendo que en la medida que se mejora el

Servicio, se mejora el Recaudó y con ello, mejoramos la continuidad de tres horas a 5 horas, a 8 horas y así sucesivamente.

¿Qué viene ahora, luego de que el acueducto fue finalizado?

Los municipios deben mejorar la capacidad de almacenamiento y las redes de las poblaciones. El sistema que entregamos tiene la capacidad de generar un gran volumen de agua, pero la distribución por redes y el almacenamiento será una tarea mancomunada.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PIlotodeCometas

