El mar tiene a punto de borrar del mapa al Acuario de El Rodadero

El fuerte oleaje que se registra por estos días en Santa Marta producto del paso de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota, está causando graves daños a las instalaciones del Acuario de El Rodadero.



En menos de tres meses, este sitio de amplio reconocimiento turístico de la capital del Magdalena, ha lanzado dos SOS.



La primera vez fue el 8 de agosto cuando la administración informó que por la prolongación de la cuarentena habían quedado sin fondos económicos para atender a las especies marinas que tienen a su cargo.

Esta vez la alerta la lanzaron porque el mar de leva en cualquier momento podría borrarlos del mapa.



Iván Calderón gerente de la promotora turística Pro- Rodadero dio a conocer la situación con evidencias fotográficas y de videos que muestran cómo el oleaje viene golpeando la infraestructura del Acuario y mantiene inundadas todas las instalaciones.



“La situación es de alarma, si las condiciones meteomarinas adversas continúan las pérdidas serán muy grandes”, advirtió Calderón.

Plan de contingencia

Desde este lunes festivo, Juan Carlos Ospina director del Acuario activó un plan de contingencia y junto a personal entrenado en maniobras del mar se inició el traslado de las especies que están en mayor riesgo a una ensenada alterna donde permanecerán seguras.



Igualmente fue instalado material de contención en puntos neurálgicos, para reducir el impacto del oleaje.

“Son más de mil especies que viven en este lugar. Afortunadamente recibimos un reporte positivo sobre las medidas de cuidado que se han adoptado y la principal preocupación radica en las consecuencias que pueda dejar este fenómeno natural en la infraestructura general”, añadió el director de Pro-Rodadero.



El Acuario está ubicado a 10 minutos en lancha desde El Rodadero. Funciona como un museo marino desde el año 1966, consolidándose como uno de los principales destino turísticos de la ciudad.

Alerta roja en playas

La directora del Instituto Distrital de Turismo, Indetur, Gina Cantillo decretó la alerta roja en playas y ríos de Santa Marta.



“A causa del paso del huracán Iota nos encontramos en alerta máxima en los diferentes sectores de concurrencia turística, por lo cual no está autorizado el ingreso a ríos y mares para bañistas; así mismo no está autorizado el zarpe a las diferentes playas del Distrito”, manifestó la funcionaria.



Cantillo hizo un llamado a samarios y visitantes a acatar las instrucciones dadas por las autoridades de la ciudad para evitar emergencias en zonas de riesgo.



Las playas habían sido reabiertas este lunes festivo, no obstante, se determinó volver a restringirlas por las condiciones en que amanecieron este lunes los diferentes balnearios de la capital del Magdalena.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

