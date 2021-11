Activistas internacionales piden devolver el territorio a la etnia Yukpa

Activistas del Movimiento Global por la Justicia Climática, Extinction Rebellion, Owaya y otras organizaciones, piden al Gobierno Nacional devolver el territorio ancestral de la comunidad Yukpa asentada en la Serranía del Perijá, en el Cesar.

La solicitud fue planteada de manera simultánea desde las ciudades de Berlin (Alemania), Paris (Francia), Madrid, Sevilla (España), Milán y Nápoles (Italia), como respuesta al llamado Juan Pablo Gutiérrez, Delegado Internacional del pueblo indígena Yukpa.

“Nos movilizamos a los consulados de Colombia en estas ciudades, para exigir la delimitación ancestral del territorio Yukpa que vienen reclamando desde hace años. Sentencia que el gobierno no ha querido delimitar desde la Agencia Nacional de Tierras”, destacó Gutiérrez.



“De no cumplirse esta acción, los jóvenes europeos están dispuestos a levantarse contra sus gobiernos que no financien a Colombia en los acuerdos que hicieron hace dos semanas en Glasgo; durante la visita del presidente Duque, respecto a la lucha del calentamiento global”, aseveró el delegado internacional de los yukpas.

Los activistas denuncian, además, que la mina ‘El Descanso’, de la multinacional Drummond, instalada en el territorio ancestral del Pueblo Yukpa, pone en riesgo de exterminio físico y cultural a estas comunidades.



“La mina es una de las más grandes del mundo ya que mide 430 kilómetros cuadrados, es decir, cuatro veces el tamaño de Paris, y produce 60 millones de toneladas de carbón por año. A la vista del último informe del Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), una mina de esas condiciones, es una irresponsabilidad con la vida de los seres humanos del planeta”, resaltan los activistas.

Desde ciudades europeas los activistas denuncian que la mina ‘El Descanso’, de la multinacional Drummond pone en riesgo el territorio ancestral del Pueblo Yukpa en Colombia. Foto: Cortesía Juan Pablo Gutierrez

Como consecuencia de esta explotación, recalcan que la biodiversidad de esta región indígena se ha ido extinguiendo, afectando el ecosistema y la capacidad del pueblo Yukpa para alimentarse.

Reclamo de los territorios

Los pueblos indígenas del Cesar, vienen reclamando al Gobierno Nacional que se les entregue a 14 asentamientos de esta comunidad 55.000 hectáreas que son consideradas por ellos como territorio ancestral.



Actualmente reposa en los estrados judiciales una demanda de la Unidad de Restitución de Tierras en favor de estos pueblos indígenas, pero hasta ahora se desconocen los avances sobre el mismo.





Ludys Ovalle Jácome

Para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

