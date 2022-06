En el puerto del Pacífico de Nariño se mantiene la prudencia sobre las afirmaciones del abogado de la Federación de Fútbol de Chile, Eduardo Carlezzo, quien sostiene que el deportista Byron Castillo nació en Colombia.



Con documentos de iglesia y notaría, el jurista quiere probar la alineación irregular de Byron Castillo como jugador de la Selección del Ecuador, en los partidos clasificatorios al Mundial Qatar 2022.



( Lea en contexto: 'Byron Castillo es colombiano': ¿Ecuador, fuera del Mundial? Lo último )

La decisión de Fifa sobre la demanda sería el viernes. En la noche de este miércoles circulaban comentarios de un presunto reconocimiento de Ecuador sobre el caso, pero la Federación de ese país presentó sus soportes y solo se pronunciará en el proceso.



Desde abril pasado, cuando la Selección de Ecuador aseguró su clasificación al Mundial de Fútbol, se fue encendiendo la controversia alrededor del lugar y fecha de nacimiento del jugador Byron Castillo Segura.



En Chile surgieron las voces para que se diera claridad sobre una posible inscripción irregular del futbolista porque su nacimiento sería en Colombia.



En medios ecuatorianos no se mencionaba este miércoles el tema y en cambio se anunciaba un posible traspaso de Castillo a México. El Comercio indicaba que la salida del Mundial no es cierta. El Telégrafo apuntaba que no había fecha para decisión de la Fifa.

Facebook Twitter Linkedin

El abogado Eduardo Carlezzo Foto: Archivo particular

El abogado Eduardo Carlezzo, quien representa a la Federación de Fútbol de Chile, en una rueda de prensa, presentó un informe sobre documentación en Ecuador y Colombia.



En su exposición destacó como clave un Registro Civil de Nacimiento de la Notaría Única de Tumaco, en el que aparecen como padres de un niño, Harrison Javier Castillo (fallecido en 2021) y Olga Eugenia Segura, pareja casada en esa localidad del litoral Pacífico.



( Lea en contexto: ¿Ecuador, eliminado del Mundial? La Federación de Fútbol rompe su silencio )

Carlezzo aseguró que la investigación prueba que ese certificado de nacimiento colombiano resulta verídico y el nombre del deportista es Bayron Javier Castillo Segura, nacido el 25 de julio de 1995.



El documento de la Diócesis de Tumaco, en el libro 0044 folio 0294 y número 00882, con indicativo serial 28077072, de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen Espriella, cita a Harrison Javier y Olga como padres.

Facebook Twitter Linkedin

Registro Civil a nombre de Bayron Castillo Foto: Archivo particular

La fecha de ese trámite es del 25 de noviembre de 1996.



Este documento se contrastaría con otra partida de bautizo que ha circulado con el nombre de Bayron Javier Castillo Segura, fechada el 25 de diciembre de 1996, pero con la misma fecha de nacimiento del 25 de julio de 1995.



( Le puede interesar: Hombre que hurtó un reloj a jugadora del América lo devolvió )

En principio se rumoró que sería un hermano de nombre Bayron. Carlezzo apuntó que el jugador tiene una hermana y no un hermano. "Si el tiene un hermano, yo no estaría aquí", dijo el abogado,



En Ecuador, el certificado de nacimiento aparece como Byron David Castillo Segura, nacido el 10 de noviembre de 1998, en General Villamil, conocida como Playas, en el cantón del Guayas. Ecuador.



El vocero jurídico de Chile reseña que hay un asunto geográfico por la distancia entre Tumaco y Playas de 764 kilómetros. Sostiene que "es una adulteración”, que se llevó al sistema solo 13 años después.

Facebook Twitter Linkedin

Mapa de frontera con Ecuador Foto: Archivo particular

El informe de Carlezzo Abogados señala que hay la posibilidad de presunta adulteración al valerse de la fragilidad del documento, por lo que en el Archivo Nacional no existe.



"Simplemente aparece una inscripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad, sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia", asegura el documento.



Carlezzo, de origen brasilero, sostiene que hay un Byron que nació en Colombia, cuyo certificado de partida es original, y otro Byron, nacido en Ecuador, con los mismos padres. Considera que el certificado ecuatoriano es fantasma.



En ese mismo sentido, asegura que uno de los documentos coincidiría con los números de registro de partida de otra persona, una mujer.

Con relación a nuestro seleccionado, el señor Byron Castillo, debemos ser enfáticos en que el futbolista es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales FACEBOOK

TWITTER

Desde la Federación de Fútbol del Ecuador se ha informado así: "Con relación a nuestro seleccionado, el señor Byron Castillo, debemos ser enfáticos en que el futbolista es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales, tanto en la esfera civil como en la deportiva, encontrándose debidamente inscripto en la autoridad nacional competente y contando con toda la documentación nacional en regla".



Carlezzo dijo que, según el informe suscrito por la Directora de investigación Civil de Monitoreo, la inscripción de nacimiento de Castillo solo existe en el Archivo Provincial de Guayas (Ecuador) ,ya que en el Archivo Nacional les remite a un documento inexistente.



( Le recomendamos leer: Conmoción por asesinato de la líder social Jesusita Moreno Mosquera en Cali )

El representante jurídico de Chile reseñó un comunicado de 2015 del club de fútbol profesional Emelec, en el que informa entonces que no integraba al jugador por asuntos de documentación.



También que el 8 de mayo de 2021, la Federación ecuatoriana anunció la separación de dos jugadores convocados a la Selección Sub 20, ante una denuncia sobre la identidad. Uno de ellos era Byron Castillo.



En ese contexto, Carlezzo insiste en que la Federación sabía y así infringió los artículos 21 y 22 por el uso irregular de un seleccionado.

Lea más noticias de Colombia

Fines de semana, los días preferidos de los ladrones de bicicletas en Cali

A la cárcel, madre de niño encontrado muerto en playa de Santa Marta