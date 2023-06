El Ministerio de Justicia solicitó a Alexander Quintero Contreras, alcalde de Pelaya (sur del Cesar), información sobre acciones relacionadas con un presunto caso de violencia de género y acoso laboral formulado por Katherine Martínez Cáliz, Comisaria de Familia. El acusado es Darwin David Donado Aldana, Secretario de Gobierno encargado de esta localidad.



“La Comisaria de Familia puso en conocimiento estas presuntas agresiones, además de otras instancias gubernamentales, incluyéndolo a usted como alcalde. Frente a lo anterior, queremos conocer que acciones ha adelantado de cara a estas quejas”, destacó en un documento el Ministerio de Justicia.

'He venido sufriendo ataques sistemáticos'

El ente público formuló esta petición tras una denuncia presentada recientemente por la Comisaria de Familia de Pelaya, Katherine Martínez Cáliz y otros funcionarios vinculados a esta dependencia, que también se sienten afectados, entre ellos, Tatiana Chavarría Fonseca, auxiliar administrativa y José Antonio Medina Torres, psicólogo de esta institución.



“He venido sufriendo ataques sistemáticos por parte de Darwin David Donado Aldana, Secretario de Gobierno encargado de esta localidad. Me siento violentada, me robó la paz y la tranquilidad, tengo miedo”, comentó en medio del llanto, Katherine Martínez Cáliz.



Entre los hechos, que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, se destaca un derecho de petición formulado por los funcionarios mencionados anteriormente al alcalde, sobre unos recursos asignados al rubo de bienestar social de la planta de personal de la alcaldía, vigencia 2023.



“Son aproximadamente 70 millones de pesos los que están asignados en ese rubro. Le solicitamos de manera preventiva para que no incurriera en un detrimento patrimonial, ya que planearon un viaje a Cartagena con varios funcionarios, y nos dimos cuenta que se presentaban algunos sobrecostos”, detalló Martínez Cáliz.

Funcionaria afrontaría dramático calvario

por denunciar viaje irregular a Cartagena

Sostiene la funcionaria que, a partir de esta petición administrativa, afronta un dramático calvario. En este contexto, recalca que ha sido acosada laboralmente por Darwin David Donado Aldana, Secretario de Gobierno encargado.



“En varias ocasiones y de manera agresiva, presiona para que le entregue la copia del recibido del documento de derecho de petición que entregamos, que, de hecho, se han vencido los términos. El pasado 19 de mayo dijo de manera temeraria, que no daba otra oportunidad”, resaltó la comisaria de familia.



La angustia y preocupación de la comisaria, se hizo evidente, cuando según ella, Donado Aldana en medio de un ataque verbal, le propinó un golpe en la nariz.



“El fue a mi oficina y la situación fue impresionante. Colocó dos celulares de manera horizontal, en cuya pantalla aparecían letras grandes en movimiento. Me preguntó si sabía que era eso y alegó que, si no le entregaba la queja, sabía lo que iba a pasar. Luego me increpó y me golpeó en la nariz, cerca del entrecejo”, relató la mujer.



Katherine Martínez Cáliz, tiene 49 años de edad. Durante más de una década viene ejerciendo como abogada, en cargos como personera municipal. Actualmente trabaja en la Comisaría de Familia de Pelaya.



Asegura estar en riesgo permanente, teniendo en cuenta que Pelaya es un municipio que se mantiene en alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo a raíz de las alteraciones de orden público que se registran regularmente.

En este momento cuenta con protección por parte de las autoridades de policía, pero, aún así, solicita de manera urgente reubicación en otro departamento.



“Tengo un daño psicológico impresionante. Mi esposo e hijos viven encerrados, temo por ellos y mi madre de 83 años que está con nosotros. Incluso los otros compañeros de trabajo están afectados por esta lamentable situación”, enfatizó la abogada.



Frente a estas denuncias, el alcalde de Pelaya, Alexander Quintero Contreras, destacó que se declara imparcial.



“Las denuncias que ambos funcionarios hacen son delicadas. Una de las medias que se tomaron fue, apartar a Darwin David Donado Aldana del encargo que tenía, para mayor trascendencia del proceso y poder mejorar el ambiente laboral. El caso fue puesto en manos del personero y el Comité de Conciliación, al igual que a la procuraduría”, precisó el mandatario.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar