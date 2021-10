El caso de la enfermera ebria que arrolló a un niño de 3 años y a su madre

La muerte del pequeño Jacobo Monroy Morales, de 3 años, indignó a los pereiranos hace poco más de un año. Su mamá Michell Morales y el menor fueron arrollados por una enfermera que manejaba ebria con otros dos menores de edad durante la trágica tarde del 16 de febrero del 2020.



(Le recomendamos leer: Así han robado a 15.000 colombianos con el cuento de la herencia millonaria)

La madre, su hijo y una persona más esperaban un bus de servicio público en un paradero de la avenida Sur de la capital risaraldense cuando los embistió un vehículo conducido por la enfermera María del Mar Arredondo Pérez.



Según las pruebas recolectadas por la Fiscalía, Arredondo conducía su vehículo en estado de embriaguez. La prueba de alcoholemia practicada al momento del accidente arrojó grado 3. Además, tenía 11 sanciones de tránsito, como comparendos sin pagar, acuerdos de pagos sin cumplir, entre otras.



El día del choque la mujer iba acompañada por dos menores de edad, entre ellos, su hija, quien también resultó lesionada.



(Lea también: Gaira: este año van 50 accidentes en vía de la tragedia causada por Vives)

Accidente en Pereira dejó un niño de 3 años muerto.



El alcohol y la gasolina no deben mezclarse. pic.twitter.com/hxcoz5NgLO — Dr. José. ● (@Joseabogado30) February 21, 2020

Sobrevivió de milagro

Por su parte, Michelle Morales aún se está recuperando de la pérdida de su pequeño y de las secuelas físicas. Tras el choque, sus extremidades inferiores fueron las más afectadas y en el momento de los hechos su pronóstico estuvo al borde de la muerte. Sufrió fracturas en la cadera, fémur, omoplato, seis costillas y se le perforó un pulmón.



Luego de pasar dos meses y medio en la clínica, le han practicado cinco cirugías y aún le falta otra, además de pasar por un largo proceso de rehabilitación que todavía continúa con terapias en sus extremidades. Morales pidió que se haga justicia y que envíen a Arredondo a la cárcel.



(Además: Tragedia en Gaira: estos eran los seis jóvenes arrollados por Enrique Vives)

Nunca me ha buscado. En la última audiencia me mandó a decir con la secretaria del abogado que ella no tenía cómo ayudarme económicamente FACEBOOK

TWITTER

"Nunca me ha buscado. En la última audiencia me mandó a decir con la secretaria del abogado que ella no tenía cómo ayudarme económicamente y que lo único que tenía era ese carro, el mismo con el que mató a mi hijo y que me dejó así. Yo no estoy esperando una reparación, yo solo quiero que se haga justicia", le dijo Morales a EL TIEMPO.



Además, la mujer habló de lo difícil que ha sido todo tras la pérdida de su hijo, su delicado estado de salud y su larga recuperación.



"Esto ha sido algo muy duro, no hay palabras para describir lo que he vivido. Ella no puede seguir con casa por cárcel, pedimos que pague por todo lo que nos hizo, pero las autoridades hicieron todo mal, faltaron pruebas y el peso de la justicia", reclamó Morales.



(Le puede interesar: Misteriosa desaparición de colombiano que cruzaba la frontera hacia EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó la parada de buses donde estaban Michelle, su hijo y un muchacho cuando los embistió el carro de María del Mar Arredondo Foto: Alexis Múnera

El reclamo de la víctima se debe a que, aunque María del Mar Arredondo aceptó el delito de homicidio culposo, esta llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y se le dio el beneficio de casa por cárcel y rebajas en la pena. Esta decisión fue apelada por la abogada de Morales.



Al parecer, Arredondo ha tenido un deterioro en su salud y por esto le brindaron casa por cárcel y permiso para trabajar desde la misma. No obstante, sigue con la medida privativa de la libertad hasta que se determine qué pasará con ella.



Tras la apelación, el caso pasó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y allí un magistrado decidirá si Arredondo continúa con detención domiciliaria o si irá tras las rejas y por cuántos años, pero a día de hoy no hay decisión definitiva sobre la condena.



(Más contenido: Denuncian obra ilegal en la terraza de una joya republicana de Cartagena)

No era justo que le dieran prisión domiciliaria, ella debe estar tras las rejas. Tiene antecedentes de tránsito... FACEBOOK

TWITTER

Mientras tanto, allegados de Morales también reclaman que se haga justicia.



"Ella solo vio que el carro se le fue encima y mi sobrinito perdió la vida ahí. Le debemos la vida a un muchacho que la arrastró (a Michelle) y no dejó que el carro la impactara. Los médicos dijeron que ella es un milagro de Dios", relató el hermano de la víctima, Isaac Morales.



Por su parte, una de las amigas de la familia, Johana Pérez, dijo que Jacobo era el angelito de la casa, "pero desgraciadamente por culpa de los tragos y de una mujer irresponsable mire lo que pasó. No era justo que le dieran prisión domiciliaria, ella debe estar tras las rejas. Tiene antecedentes de tránsito, pero siguió como si nada disfrutando de su vida".

LAURA SEPÚLVEDA

​Especial para EL TIEMPO

PEREIRA

En Twitter: @Lausephincapie