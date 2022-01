Un nuevo accidente se registró en la noche de este martes en el túnel Los Venados, en la vía Cruce de la cordillera Central entre Quindío y Tolima.



Se trató de un vehículo particular que chocó contra un camión al interior del túnel y aunque no se presentaron lesionados, sí se generó trancón en esta vía que conduce de Calarcá a Cajamarca. El accidente solo dejó daños materiales.

El pasado domingo también se registró otro accidente, en este caso una camioneta se volcó saliendo del túnel León de la Montaña, también en la vía hacia Cajamarca. Este siniestro solo dejó pérdidas materiales.



"Pese a estos nuevos accidentes y el aumento del tránsito de vehículos entre noviembre de 2021 y lo que va de este año -que va en un 74 por ciento-, los niveles de siniestralidad vienen en descenso", según informó el Instituto Nacional de Vías (Invías).



La entidad reveló que desde el pasado 22 de noviembre, fecha en la que entró en funcionamiento el proyecto, se han presentado 7 siniestros.

Según Invías, se presentaban en promedio 20 siniestros diarios. Foto: Invías

"Se ha presentado una reducción en los índices de accidentalidad del 95%. Además, en todos los casos ocurridos el origen ha estado relacionado con fallas mecánicas y exceso de velocidad por parte de los conductores", indicó el director técnico de Invías, Guillermo Toro Acuña.



Según Invías, se presentaban en promedio 20 siniestros diarios.



El director de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Lota, explicó que "en este punto de movilidad que se transita en sentido Calarcá - Cajamarca, la vía no tiene dificultades visuales o imperfecciones que signifiquen un riesgo para los conductores. Tampoco es una zona que se pueda convertir en un sector de alerta en términos de siniestralidad. Sin embargo, esto depende no solo del trabajo de las autoridades, sino también, del comportamiento de los conductores al no exceder los límites de velocidad, cruzar por doble línea y respetar las señales de tránsito".



De acuerdo con los registros de Invías, entre noviembre de 2020 y enero de 2021 se registró el paso de 268.430 vehículos, mientras que entre noviembre de 2021 y en los primeros días del 2022 han transitado 466.000 vehículos, de los cuales 250.000 corresponden a vehículos de carga pesada.

