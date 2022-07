"Cogí de frente el puma y lo golpeé por las costillas, volé por encima del animal y de la moto, caí de costado ocho metros adelante después de dar varias vueltas. La moto se vino de frente contra el camión, pero de repente tomó la berma de la carretera y se estrelló contra el barranco. El felino quedó a un costado de la vía y cuando intentó huir se enredó con un árbol aturdido por el golpe", describe Jhonatan Piñeros Roa, el conductor de una motocicleta que chocó contra un puma.

Esta descripción le fue hecha a Jhonatan por el conductor de un camión que presenció el accidente hacia las siete de la mañana a medio kilómetro del Obelisco, en la vía que une a Puerto López con Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.



Jhonatan, de 37 años, recuerda que iba en la moto por la zona de subidas y bajadas con curvas, y por la izquierda venía bajando una señora con tres niñas, todas en bicicleta, haciendo deporte. Eran como las 7:00 de la mañana.



"Llevo quince años transitando esa vía como asesor comercial de productos de aseo y sé que a lo largo de la carretera salen muchos chigüiros y osos palmeros. Pero en esa zona casi no salen animales porque no es muy rural, hay varias casas y fincas alrededor del obelisco y la torre Matapalo, que es muy visitada por los turistas", comenta.



Jhonatan dice que: "pienso que el animal se les iba a lanzar a las ciclistas, creo que estaba agazapado, porque de repente apareció como una sombra, sentí el golpe, solté la moto y caí metros adelante. Hace cuatro años también tuve un accidente por esa vía que me dejó una fractura y sé que cuando uno choca debe desprenderse de la moto".



Segundos después se levantó y vio bien el animal, era grande y estaba aturdido enredado en un árbol. Las personas que lo auxiliaron, en primer momento, le hicieron acostar nuevamente sobre la carretera hasta que llegó la ambulancia de la concesionaria vial y lo trasladó al hospital de Puerto López.



Mientras que el puma –un concord de edad juvenil- se internó en el bosque y cuando llegaron a buscarlo los veterinarios de la corporación ambiental Cormacarena no lo encontraron, hallaron huellas de sus patas, pero no encontraron rastros de sangre.



"Yo sufrí raspones, contusiones y un golpe fuerte en un tobillo, pero gracias a Dios no tuve ninguna fractura por el equipo de protección de motociclista que portaba, especialmente el casco. La moto sí tuvo varios daños", dice.



La noche del viernes le dieron de alta en el hospital de Puerto López, con cuatro días de incapacidad y ya se encuentro en su casa de Villavicencio.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO