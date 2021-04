Accidente minero en Caldas revive debate de la formalización

El pasado 26 marzo se inundó una mina tipo cúbico en Neira, Caldas. Dejó atrapados a 11 mineros que habían entrado a extraer el oro que es, en muchos casos, el único sustento de las familias de la zona.

Es de anotar que el manejo de la minería, tanto subterránea como a cielo abierto está en manos del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera (ANM).



Pese al riesgo que significa entrar a estos túneles subterráneos que cruzan horizontalmente el río Cauca, los mineros aseguran que no hay más que hacer, que “con miedo no se calma el hambre de los hijos”.



“Lastimosamente tienen que pasar estas cosas para que el Gobierno Nacional nos vea un poquito. Nosotros lo que hemos pedido siempre es que en vez de perseguirnos nos acompañen, nos cuiden y nos orienten”, aseguró Leonardo Mejía Hurtado, representante de los pequeños mineros de Caldas y Risaralda.



Según sus cuentas, a 20 kilómetros a la redonda de Irra, en municipios como Riosucio, Supía, Anserma y Neira (Caldas) hay 1.200 cúbicos y en cada uno trabajan 30 personas en dos turnos. “Eso es como poquito, hay minas en donde hay más. ¿qué va a hacer el Gobierno con tanta gente?, en una finca nos dan trabajo un día y no les da para más”, aseguró el líder minero.

Mejía dice que un acompañamiento de la ANM haría viable y segura la minería de cúbicos (túneles verticales que luego excavan de manera horizontal por debajo del río).



“Hay tantos accidentes por la perseguidera, porque nos toca bajar a un cúbico rápido, tratar de que todo quede bien firme y correr para sacar cualquier cosa y tener que comer, todo antes de que lleguen a hacer operativos y las cierren. Si el Estado no fuera un enemigo, podríamos hacer minas mejor cimentadas y un trabajo con calma que reduzca los riesgos”, apuntó este minero.



Y es que de esta actividad viven, según el último censo, 3.000 personas. Sin embargo, con la llegada de venezolanos, el líder minero asegura que son, por lo menos, 4.500 entre mineros de subsistencia y ancestrales.



“Cada vez es más duro censar porque por miedo a las autoridades la gente prefiere decir que no es minera, pero aquí todos sabemos que la mayoría lo es, no hay más que hacer y nosotros podemos mostrarles que es minería viable y limpia, no trabajamos con cianuro ni mercurio, como sí lo hacen empresas grandes”, apuntó.

La mayor concentración de población que se dedica la minería son de Caldas que tiene, por lo menos, seis municipios con presencia de mineros subterráneos y otros cuatro que la ejercen a cielo abierto. Ante la solicitud de los mineros, reactivaron el mecanismo de concertación que les ha dado resultado al momento: La mesa minera del Río Cauca.



Esta mesa técnica estaba activa desde 2018, pero el año pasado se suspendió por la pandemia. Se concretó que se retomará el próximo 6 de abril.



Allí se darían los primeros pasos a la formalización, uno de ellos, que los mineros se vinculen por subcontratos a minas ya concesionadas por la ANM.



“Este formato acelera el proceso porque no hay que pedir nuevos permisos: trabajan bajo el marco legal, con la normatividad técnica para ejercer la actividad más seguros, pues las minas donde están ahora no tienen estudios técnicos ni y ambientales”, sostuvo Pablo Andrés Rodríguez, jefe de la Unidad de Desarrollo Minero de Caldas.



Estos subcontratos, explicó Rodríguez, son arreglos autónomos en donde quien tiene la concesión de la mina cede temporalmente esta parte. “El minero entrega su plan de trabajo, horas y demás y, juntos, definen los términos”, añadió.



Por su parte, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamaño, aseguró que en este mes de abril presentará a la Asamblea del departamento, un proyecto de ordenanza para crear una Dirección de Minería, pues -a pesar de que miles de familias en el departamento se dedican a la minería artesanal- no existe una dependencia que se encargue del tema, especialmente de mediar en el proceso de formalización.



Según el Ministerio de Minas, actualmente en Risaralda hay 194 mineros formalizados y 300 en proceso de serlo.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES