Ocho personas, miembros de dos familias colombianas, fueron las víctimas mortales del fatal accidente que se registró en el túnel de La Línea la tarde de este cuatro de enero. La segunda familia que logró identificarse es oriunda de Boyacá y estaba compuesta por un padre, su hijo y su nuera.



De acuerdo con el informe de las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Carlos Darío Vargas, de 60 años, Sebastián Vargas Esteban, de 33 y Alejandra Soler, oriundos del municipio de Garagoa, en Boyacá.



Por el momento, se conoce que Vargas padre era geólogo y Vargas hijo arquitecto.



“Recordaremos siempre al compañero Carlos Darío, quien fue una persona muy entusiasta, alegre y emprendedor. Su vida se la dedicó a la minería, siendo un importante gestor de proyectos mineros, principalmente en su querida tierra natal de Boyacá. Enviamos nuestras más sentidas condolencias, a su familia y amigos y a toda la comunidad geológica quien pierde a uno de los mayores promotores geólogos mineros de la industria nacional”, expresó a través de sus redes sociales Simón Ricardo García, miembro de la Asociación de Geólogos Egresados de la Universidad Nacional – Agunal.



Desde la administración municipal de Garagoa también sintieron la pérdida, pues -además de vivir allí, una de las víctimas trabajaba con la administración.



"Lamentamos profundamente el deceso de los garagoenses en el trágico accidente del túnel de La Línea, a toda la familia Vargas nuestras sinceras condolencias y oraciones por la recuperación de los demás familiares. Dios tenga en su gloria a Alejandra, a Don Carlos Vargas, y a su hijo, el arquitecto Sebastián, quien se venía desempeñando como profesional residente en nuestro proyecto de renovación del auditorio de la casa de la Cultura Tomás Villamil", dijo Fabio Arévalo, alcalde de Garagoa.



Respecto a la cuarta persona que los acompañaba en el carro gris particular en el que viajaban de regreso a casa, Marta Lucía Estaban, esposa de Darío y madre de Sebastián, se sabe que salió en muy malas condiciones del vehículo, pero logró ser atendida y se recupera en un centro médico de Ibagué.



Familiares de las víctimas han manifestado su tristeza a través de redes sociales. "Te me fuiste hermana, a un lugar donde no habrá más dolor ni tristeza ni sufrimiento. Nos dejas con el corazón roto. Gracias por esos bellos momentos que nos diste. Te extrañaremos por siempre", expresó a través de sus redes sociales, Feiner Alfredo Rubiano, hermano de Alejandra Soler, una de las víctimas.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES