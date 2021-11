Se registró primer accidente en la nueva vía de La Línea

A menos de 24 de horas de la apertura del paso por el Cruce de la Cordillera Central se presentó el primer accidente en el viaducto Yarumo Blanco, una de las obras más complejas que tuvo el proyecto y que tiene forma de herradura.

Un tractocamión se volcó en la recta final de este puente que tiene una altura de 55 metros y que hace parte de la vía de descenso hacia Calarcá, Quindío.



Uno de los conductores que transitaba por la vía, grabó los hechos y aseguró que ‘’casi le pega a la mula mía, no sé cómo alcancé a salirme’’, señala en el video.



Según la Policía de Carreteras del Quindío, el accidente se registró en el kilómetro 10+550 en el sentido Ibagué – Armenia. ‘’El conductor presenta contusiones y es remitido a centro asistencial. La causa probable es la falta de precaución al descender’’.



Con el propósito de evitar accidentes, este viaducto fue repotenciado y se aislaron sísmicamente las cargas que transmite el suelo a cinco de los 12 apoyos de la estructura e incluso se instalaron barreras de protección europeas, que por primera vez se usan en Colombia.



El director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil ya había advertido sobre los riesgos en este viaducto y recomendó precaución al conducir. ‘’La geografía de la cordillera Central es compleja, lluvias, neblina, radios de cobertura estrechos, longitudes pronunciadas con pendientes altas y es por esto que se debe tener una restricción al conducir y sobre todo mientras conocen el corredor, por eso les pedimos que disminuyan la velocidad a 30 kilómetros, aunque la vía esté diseñada para que opere a 60 kilómetros. Cuando ven dos carriles quieren aumentar la velocidad, pero seguimos estando en la cordillera Central’’.





LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA