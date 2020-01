Accidente fatal de bus intermunicipal deja seis muertos en Santander

Con una amarga noticia arranca la tercera semana de 2020 en Santander. Un bus intermunicipal de la empresa Ricaurte, que desplazaba a más de 25 pasajeros hacia el municipio de Barbosa, cayó por un abismo en jurisdicción del municipio de Sucre, dejando un saldo de seis muertos y cerca de 18 heridos.



Así lo confirmó el alcalde de Sucre, Carlos Julio Marín García, quien refirió que la Policía, rescatistas y ambulancias se dirigieron al lugar de los hechos a atender la emergencia, que ocurrió en horas de la mañana de este domingo, 12 de enero.

“El bus rodó 100 metros. Una nueva versión dice que van seis personas fallecidas, dentro de las cuales hay dos menores de edad. La versión oficial la están determinando las autoridades”, dijo el mandatario.



Los heridos fueron trasladados a hospitales de los municipios de Sucre y La Belleza. Las autoridades no han emitido declaración con la causa del accidente.



De acuerdo con el Alcalde, este no es el primer accidente que registran en la vía aledaña a Sucre en este 2020, pues “hace ocho días un campero rodó, pero afortunadamente no hubo muertos. Fue en un sector más alejado de la cabecera municipal”, indicó.

Desde la administración #SiempreSantander lamentamos la tragedia que se presentó en la vía que del municipio de La Belleza conduce a Barbosa (Stder). Enviamos nuestro mensaje de solidaridad y fortaleza para las familias santanderanas afectadas por este lamentable hecho. — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) January 12, 2020

Desde la Gobernación de Santander, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado ya presentó sus condolencias a las familias de las víctimas del trágico siniestro, agregando desde su cuenta personal de Twitter: "Sé que es difícil encontrar consuelo en las palabras, pero Dios siempre será nuestro apoyo incondicional”.

