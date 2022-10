Uno de los pasajeros que iba en el bus que se estrelló y volcó en la vía Panamericana este sábado contó a Blu Radio en las últimas horas los momentos previos a la tragedia que dejó 20 personas muertas y otras 15 heridas. El conductor del vehículo alcanzó a decirles a los viajeros que se había quedado sin frenos.



El sobreviviente, Liser Quiñones, relató que antes del choque el conductor hizo una maniobra que provocó que el bus se moviera mucho, a lo que otra pasajera le reclamó que, por favor, condujera más suave. "¡Y cómo, si me quedé sin frenos!", habría respondido el hombre que conducía.



(En contexto: Tragedia en Nariño: Los detalles de lo que fue el accidente que dejó 20 muertos)

"Bajamos así como unas tres vueltas, yo pues me agarré, como le digo, pedirle al señor nada más, y cuando sentí el impacto ya miro cuando ya pasó todo veo cuatro personas encima mío, y abajo cuando siento que estoy atrapado con una persona abajo, no me dejaba salir porque tenía la piernas atrapadas. Siento el dolor en la cadera, era horrible. Pero el ver que se estaba incendiando el carro yo dije: aquí no me quemo. Hice el esfuerzo, saqué la señora de mis pies y pasé por encima del parabrisas", contó Quiñones.



El bus se estrelló contra una baranda que impidió que la tragedia hubiera sido mayor, pues evitó que se fuera a un precipicio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se produjo a las 3:40 de la mañana de este sábado 16 de octubre, en el tramo comprendido entre Pasto y Mojarras, en la vía Panamericana.



El bus estaba afiliado a la empresa Transipiales que cubría la ruta de Tumaco a Cali. La mayoría de las víctimas fatales del automotor eran de Tumaco.



(Lea también: Tragedia en Nariño: una de las 20 víctimas de accidente ayudaba a los jóvenes)



