Cuando Iván Beltrán conducía un tractocamión, que transportaba otros vehículos, perdió el control en una de las curvas de la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.

Esta zona está rodeada por abismos de entre 700 y más 1.000 metros de profundidad.



Aunque habría tratado de maniobrar el volante, el vehículo terminó rodando unos 800 metros.



El accidente ocurrió en la tarde de este martes. Fue en el kilómetro 40, a la altura del puente de Aguada No. 2, donde el vehículo terminó cuesta abajo.



Es un área de difícil acceso por lo que voluntarios de los cuerpos de Bomberos Pasto y Chachagüí, otro municipio nariñense, llegaron al sitio con maquinaria para rescatar el cuerpo del conductor, pues su muerte fue inminente.



"Allí un tractocamión tipo niñera cayó a un abismo de entre 700 a 800 metros de profundidad", dijeron en el Cuerpo de Bomberos de la capital de Nariño.



La acción de rescate implicaba un peligroso descenso para los socorristas, con todo el equipo necesario.



"El cuerpo ya fue empaquetado y en el momento se están realizando las labores de extracción. Proceso que tardará varias horas por lo complejo de la geografía", anotaron en los bomberos de Pasto y Chachagüí.



En este miércoles no se habían culminados los operativos para sacar el cadáver del precipicio.



CALI Y PASTO