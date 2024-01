Accidente en Melgar con pareja de esposos: familia entrega sentido mensaje de despedida

Andrés Felipe Euse Guzmán de 41 años, quien trabajaba en Cafam Bogotá en la sección de servicio al cliente y su esposa, Lizeth Katherine Hoyos Barragán, de 31 años, quien era administradora de empresas y tenía un hijo de nueve años, fueron las víctimas fatales que cobró un accidente el 31 de diciembre del 2023, media hora antes del nuevo año.



Las víctimas murieron totalmente incineradas luego de que un carro cayera al abismo cerca de 10 metros y posteriormente se quemara el automotor entre la vía de Melgar hacia Carmen de Apicalá.

Accidente en Melgar dejó muerta a pareja de esposos

Siempre te recordaré por tu sonrisa, por haber estado incondicionalmente para mí, no sabes el vacío que me dejas FACEBOOK

La conmoción por esta tragedia no solo enluta a sus familiares, sino también ha causado impacto a los hogares colombianos.



En las últimas horas se conoció un sentido video con varias fotos de Lizeth Katherine realizado por su prima Ximena Barragán.



En la pieza audiovisual muestra los mejores momentos entre ellas dos, hay fotos de cumpleaños, fiestas, reuniones familiares e incluso, con el hijo de la víctima que tiene nueve años.



El mensaje que le entrega a Lizeth es muy sentido, pues, al parecer, eran primas muy cercanas.



"Mi flaquita te extrañaré mucho, me quedaré con los momentos que vivimos juntas, más que mi prima fuiste mi hermana, siempre te recordaré por tu sonrisa, por haber estado incondicionalmente para mí, no sabes el vacío que me dejas... Solo sé que ya estás en el cielo siendo un angelito más... Que Dios te tenga en su gloria", dice el mensaje.

La pareja de esposos se habría conocido hace cuatro años en Cafam Bogotá, en donde trabajaba Andrés Felipe.



Por ahora hay un dilema ya que familiares piden que los cuerpos sean llevados a Bogotá y no a Neiva, en donde se haría la inspección al cadáver.



Los cuerpos de la pareja de esposos bogotanos quedaron totalmente calcinados y según autoridades, solo se pueden identificar con carta dental o ADN, proceso que se demora varios días.

Accidente en Melgar.

El accidente

Sobre las 11:30 p.m. de la noche del 31 de diciembre del 2023 se presentó el siniestro vial en la vía entre el municipio de Melgar y el Carmen de Apicalá, en donde un carro Mazda con placas CX60 rodó por un abismo y explotó en vísperas de recibir el año 2024.



La comunidad reportó el siniestro vial y autoridades llegaron a la zona, pero fue imposible rescatarlos. Las primeras hipótesis revelan que el accidente se habría generado por exceso de velocidad, pero, aún está por establecer.



Junto a ellos viajaba una perrita llamada 'Mia' que, al parecer huyó del siniestro y no ha sido encontrada por autoridades.

Mujer que murió en accidente de Melgar

