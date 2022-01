Un impresionante video de las cámaras de seguridad de la vía La Línea evidencia la velocidad con la que se movilizaba la tractomula comprometida en el siniestro vial que se registró el pasado martes en esta vía y que dejó a ocho personas fallecidas y más de 30 heridos.

En las imágenes se observa a un operario de la zona que se da cuenta de la velocidad con la que transitaba este tractocamión minutos antes de impactar contra unos 16 vehículos más en el túnel Los Venados. El hombre corre hacia un lado de la carretera y trata de advertir lo que estaba sucediendo.



Un video de las cámaras de seguridad de la zona evidencia la velocidad que había tomado la tractomula antes de colisionar contra 16 vehículos más en el túnel #Losvenados en la vía #LaLinea el pasado martes 4 de enero. pic.twitter.com/gHUd3XwGmb — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) January 6, 2022

La tractomula sigue su paso y luego se impacta con los demás vehículos. El video confirma las primeras hipótesis de las autoridades sobre una falla en los frenos y con la versión del conductor, quien señaló que los frenos no le funcionaban varios kilómetros antes de la colisión en el túnel.



"Pasé el peaje y empecé a descolgar. Puse el carro en cuarta y vi que la aguja del aire empezó a bajarse. Activé los frenos, pero el carro no quiso frenar. Entonces, lo recosté al lado izquierdo, traté de sacar el carro por uno de los voladeros, pero el muro estaba muy alto. Lo seguí recostando por el lado izquierdo en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros adelante mío", narró el conductor que cubría la ruta entre Cali y Barranquilla.



Detalles de la investigación han revelado que el sistema de frenos solo funcionaba en un 40 por ciento y que los ejes no estaban bien calibrados.

