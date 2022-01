Mientras permanece internado en un centro asistencial de Ibagué, el conductor del tractocamión que causó el accidente les relató a medios de comunicación que el sistema de frenos falló varios kilómetros antes del impacto contra 16 vehículos más en el túnel Los Venados.



(Además: Así quedaron los vehículos involucrados en grave accidente en La Línea)

No sé ni cómo estoy vivo, si la carga quedó pegada a mi asiento FACEBOOK

TWITTER

"Pasé el peaje y empecé a descolgar. Puse el carro en cuarta y vi que la aguja del aire empezó a bajarse. Activé los frenos, pero el carro no quiso frenar. Entonces, lo recosté al lado izquierdo, traté de sacar el carro por uno de los voladeros, pero el muro estaba muy alto. Lo seguí recostando por el lado izquierdo en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros adelante mío", narró el conductor que cubría la ruta entre Cali y Barranquilla.



(Además: Capturan al hombre señalado de atacar con destornillador a Jonathan Tacuma)



El hombre contó que todo el tiempo estuvo consciente de lo que estaba sucediendo.



"Estuve tratando de hacer algo para que se recostara y salirme de la vía. Atrás se me reventó una llanta por lo recostado que venía. No sé ni cómo estoy vivo, si la carga quedó pegada a mi asiento", dijo.



Milton Díaz, una de las personas que sobrevivió al accidente, señaló que "iba pasando por el túnel con mis hijos y la mula se quedó sin frenos y atropelló a todo mundo ahí. No debieron hacer ese cuello de botella en esa vía, se hace un trancón de 4 o 6 kilómetros en ese sector y llega una mula sin frenos y se lleva todo".

Más contenido de Colombia:

Sobreviviente a tragedia familiar en La Línea venía de Brasil por su hijaAsí quedaron los vehículos involucrados en grave accidente en La Línea