Las autoridades identificaron ya a varias de las víctimas del accidente que dejó ocho personas muertas y 32 más heridas en un túnel de La Línea este martes. Entre los muertos se reportaron cinco miembros de una misma familia, oriunda del municipio de Dosquebradas, en Risaralda.



Se trata de Luisa Fernanda Monsalve; su esposo, Cristian Orozco, quienes llevaban más de 10 años juntos; sus dos hijos, Christopher Orozco, de 6 años, y Adrián Orozco, de 10 meses de nacido; y su suegra, Luz Mary Vargas.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, la familia vivía en el barrio El Balso de este municipio y desde allí viajaba de paseo hacia Ibagué, en el Tolima.



Esta familia es recordada por su unión y su amor eterno por el Deportivo Pereira. Varios de sus vecinos han manifestado, a través de redes sociales, su tristeza tras la lamentable noticia.



"Adiós, amigos. Esto no es un adiós, sino un hasta luego; sé que volveremos a encontrarnos. Todo en esta vida es suerte y la mía, sin duda, fue conocerlos. Nunca los olvidaremos como esa linda familia que eran. Nosotros, su familia del barrio, los amaremos por siempre", escribió uno de los conocidos de la familia.



EL TIEMPO habló con Fabián Quintero, un amigo de la familia, quien explicó que el único sobreviviente de la tragedia, el hijo mayor de doña Mary, justo había regresado al país tras 10 años de vivir en Brasil para estar en los 15 años de su hija.



"El hijo mayor de la señora fallecida, doña Mary, había llegado de Brasil hace poco, hacía diez años que no venía. Él estaba en otro carro con más personas, pero iba más adelante. Lo colisionaron también, aunque más suave. Mucho dolor sintió él al ver que estaban todos esos carros ahí y él no podía hacer nada", relató.

Las autoridades se mantienen en la hipótesis de que un tractocamión se quedó sin frenos y chocó con los otros 15 vehículos dentro del túnel Los Venados. Foto: Cortesía: Pereira En Vivo

Los fallecidos dejaron muy buenos recuerdos en sus familiares, vecinos y amigos.



"Era una familia que se amaba, muy unidos y mantenían permanentemente en contacto con los que vivían por fuera. Luisa y Cristian, los dos esposos, muy jóvenes, siempre estuvieron juntos. Era un hogar feliz y amoroso, fueron siempre buenos amigos", expresó Quintero.



Por el momento, amigos y familiares esperan la información de las autoridades para poder retornar los cuerpos a Dosquebradas, pues aún se encuentran en Ibagué. Además, preparan un homenaje para darles el último adiós.



Por su parte, la Alcaldía de Dosquebradas señaló que acompañarán a la familia y la apoyarán, de ser necesario, con los gastos del sepelio.



"Enviaremos una médica, una trabajadora social y una psicóloga para que los acompañe en este difícil momento. En definitiva, empezamos un año con una tristeza muy grande para todos los dosquebradenses", manifestó el alcalde Diego Ramos.



Las otras tres personas que fallecieron en el siniestro están en proceso de identificación.



