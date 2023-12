Gravísimo accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja: dos camiones destruidos

Un gravísimo accidente de tránsito mantiene cerrada, en la mañana de este jueves 14 de diciembre, la vía que conecta a Bogotá con Tunja, capital de Boyacá.



El reporte preliminar indica que dos vehículos de carga se chocaron aparatosamente a la altura del municipio de Villapinzón, Cundinamarca, donde varios habitantes llegaron a auxiliar a las personas heridas.



En imágenes de redes sociales se ve a los camiones destruidos y a los heridos siendo ayudados por los habitantes de la zona.



Por el aparatoso choque, la vía está cerrada mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre las causas del siniestro. Uno de los carros involucrados en el choque terminó volcado.

#Atención🔴 | Se acaba de registrar un fuerte accidente en la vía Bogotá - Tunja en el sector de Villapinzón.



#Atención🔴 | Se acaba de registrar un fuerte accidente en la vía Bogotá - Tunja en el sector de Villapinzón.

El incidente involucra a dos vehículos de carga y deja tres personas heridas.

Este jueves han ocurrido varios siniestros en las vías del país. El más grave ocurrió en la vía La Línea, entre Tolima y Quindío, donde un bus de servicio público que se dirigía al Valle se volcó, causándole la muerte a dos personas y dejando 17 heridos.



En Bogotá otros accidentes de tránsito han dificultado la movilidad en algunos corredores. Por ejemplo, la calle 13 ha sido caótica por cuenta del choque entre un camión y un carro particular.



En tanto, en la vía a La Calera, un bus del SITP chocó con una moto, causando un monumental trancón en ese sector de la capital.



Las autoridades del país han alertado a los conductores para que verifiquen el estado de sus vehículos antes de viajar por carretera en este fin de año, con el objetivo de evitar accidentes de tránsito por fallas mecánicas.



También hicieron un llamado para no exceder los límites de velocidad y no manejar en estado de embriaguez.



