En la mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 8 de la vía La Línea. Según los primeros reportes, un tractocamión de placas SLH 956, que transportaba carbón, presentó fallas mecánicas y su conductor perdió el control cuando se aproximaba al túnel Ocelotes, en el descenso entre Cajamarca y Calarcá.

Aunque el vehículo terminó rodando varios metros por un abismo, el conductor Óscar Danilo Rojas solo presentó contusiones leves, pues alcanzó a lanzarse de su camión minutos antes de que cayera por la montaña.

El comandante de la Policía de Carreteras del Quindío, mayor Germán Ortiz, informó que el vehículo que cubría la ruta Bogotá – Buenaventura, al parecer perdió los frenos.

“Pero el conductor logra bajar la velocidad golpeando al túnel Ocelotes, luego choca contra la baranda de seguridad del puente Macana y cae al vacío. El conductor afortunadamente sale ileso del accidente”, señaló el mayor Ortiz.

Agregó que la movilidad por la vía no se ha visto afectada, pues solo hay paso a un solo carril por el puente Macana. “Están limpiando la vía de unas cosas que alcanzaron a caer como unas llantas pero no afectó la movilidad porque el vehículo no quedó sobre la carretera”.

