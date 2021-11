Padre, madre e hijo murieron en aparatoso accidente en el norte del Cauca

Un aparatoso accidente de tránsito en zona rural de Caloto, norte del Cauca, dejó tres personas muertas, todos integrantes de una misma familia.

El secretario de gobierno de esa localidad, Joaquín Castañeda, explicó que los hechos ocurrieron en la vereda San Nicolás, donde una camioneta y un automóvil particular colisionaron.



Las víctimas oriundas de Piendamó, fueron identificadas como Alfredo Ospina, Nancy Sarria y Carlos Ospina Sarria (hijo).



Otras tres personas también resultaron heridas. Uno de los lesionados, fue trasladado

a una clínica en la ciudad de Cali por su delicado estado de salud.



El secretario de Tránsito Municipal, Fredy Rodríguez, informó que, según información preliminar, uno de los conductores habría invadido el carril contrario.



Al parecer, la familia estaba de paso por esa zona y en el momento del accidente, ya se encontraban regresando a su hogar.

