Ella era la lideresa ambiental que murió tras fuerte accidente de tránsito en Boyacá

Un trágico accidente de tránsito tiene consternados a los habitantes de Barbosa, en Santander, de donde era oriunda la joven que murió por el choque de una tractomula contra una camioneta en la noche de este 5 de octubre.



El accidente tuvo lugar en la vía nacional que conduce de Tunja a Bucaramanga, en inmediaciones al casco urbano de Arcabuco, en Boyacá.



Video: el impactante momento del accidente de tractocamión y carro que enluta a Boyacá

Accidente en Arcabuco, Boyacá. Foto: Facebook: CNA TV / Boyacá Sie7e Días

Según las versiones preliminares del siniestro, el vehículo de carga se habría quedado sin frenos cuando transitaba por el municipio y en su intento por detenerse se llevó por delante una camioneta en la que viajaban cuatro personas, integrantes de una misma familia.



El conductor de la tractomula fue trasladado a un centro de salud de Moniquirá, mientras que tres de los ocupantes de la camioneta fueron remitidos a hospitales en Tunja. La cuarta persona, identificada como Teany Pardo Hernández, falleció producto del fuerte impacto.



Una cámara de seguridad del sector grabó el momento exacto del terrible choque:

#EnVideo Aquí el momento exacto en el que esta noche la tractomula sin frenos cargada con coque, embiste a la camioneta Chevrolet Captiva de color negro en inmediaciones del cementerio del municipio de Arcabuco, en la vía Tunja- Bucaramanga. Más info 👉 https://t.co/kiJerDELMl pic.twitter.com/9iJwJwDMts — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) October 6, 2023

'Barbosa pierde una gran ciudadana'

La noticia sobre el fallecimiento de Teany Pardo Hernández, de 26 años, dejó impactados y en profunda tristeza a sus conocidos en Barbosa, Santander.



La joven es recordada por decenas de personas como una "mujer admirable y lideresa de causas ambientales", quien a través de su profesión como abogada apoyaba iniciativas en pro del cuidado de los ecosistemas en distintos municipios del departamento de Santander.

Teany Pardo Hernández Foto: Tomada de redes sociales

"Buen viento y buena mar querida Teany.

Colega, mujer admirable, lideresa de causas ambientales, Barbosa pierde una gran ciudadana", escribió una amiga cercana en redes sociales.



Los santandereanos y conocidos de Teany no solo han expresado el dolor por su partida, sino la preocupación que tienen por el estado de salud de los demás pasajeros que iban en el vehículo particular, quienes son hermanos de la fallecida.



"Pido oración por mi primo Álex Méndez y por los hermanos de Teany que también están graves por el accidente", comentó un allegado a la familia.



Álex Méndez es la pareja sentimental y prometido de la joven, quien la acompañó desde hace más de cinco años atrás y con quien iba a contraer matrimonio en los próximos días.



"Recuerdo lo feliz que estabas cuando realizamos las pruebas para tu gran día, solo querías que todo saliera tan perfecto como lo habías planeado", afirmó Mariale Pineda, quien iba a peinarla el día de la boda.



"Dijiste: 'Mariale, trata de llegarme más temprano de lo acordado porque no voy a ser esa novia que llega tarde a la iglesia, debo estar muy puntual'. Tú sólo querías vivir tu sueño", agregó la mujer.

"Ahonda en mí un profundo dolor, cada recuerdo, cada momento compartido, cada disposición de servicio y ayuda fueron, son y serán mis mayores tesoros", señaló por su parte un excompañero de trabajo de la joven.



Así como él, decenas de personas que compartieron espacios laborales con la joven han resaltado la amabilidad y alegría que la caracterizaba.

Por el momento, no se conoce del estado de salud del conductor de la tractomula ni de los otros tres ocupantes del vehículo particular, hermanos de Teany.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

