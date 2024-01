Nuevo giro en tragedia en Melgar: revelan detalles de búsqueda de perrita desaparecida

Andrés Felipe Euse Guzmán, de 41 años, quien trabajaba en Cafam Bogotá en la sección de servicio al cliente; y su esposa Lizeth Katherine Hoyos Barragán, de 31 años, quien era administradora de empresas y tenía un hijo de nueve años; fueron las víctimas fatales que cobró un accidente el 31 de diciembre del 2023, momentos antes del nuevo año.



El trágico accidente en el que las víctimas fallecieron totalmente incineradas dejó solo una sobreviviente: Mía, la perrita de raza Shin Tzu cuya búsqueda aún continúa y dio un giro totalmente inesperado.

En la noche del 31 de diciembre de 2023, momento cuando ocurrió el accidente, las celebraciones, la música y el uso de pólvora causó miedo en muchos animales del sector, lo cual llevó a que otro perro de raza Shin Tzu también se le perdiera a su familia.



Se trata de Salomé, una perrita cuya dueña Vilma García había perdido antes de llegar el nuevo año y que hasta este miércoles 3 de enero volvió a encontrar.



Las víctimas fueron identificadas como Andrés Felipe Euse Guzmán de 41 años, y su esposa, Lizeth Katherine Hoyos Barragán, de 31 años. Foto: Archivo particular

Vilma cuenta que compartió en redes las imágenes de la desaparición de su perrita, ofreciendo una recompensa por quien la encuentre.



El animal se perdió en cercanías a unos condominios conocidos como Villa luz.



Fue allí donde, horas mas tarde, fue encontrada una perrita muy similar a Mía y muy fácil de confundir para alguien que no las conoce bien.



La mujer se contacta con la persona que la encontró, solo para darse cuenta que fue confundida con Mía -la perrita que se perdió en el accidente- y llevada con la madre de Andrés Felipe Euse, quien se la llevó a Bogotá.



"Cuando veo la publicación, llamo y me comentan que fue llevada a Bogotá por la mamá del esposo que falleció. Yo veía fotos y se parecía mucho más a mi Salomé, que es más grande y sus bigoticos son blancos, mientras que Mía es más pequeña y sus bigotes están entre rojos y amarillos".



Vilma García comenta que no hizo muchos esfuerzos por recuperar a su perrita, debido a que pensaba en el dolor que sentía la madre por la pérdida de su hijo y cuñada.



"No sé si del dolor la recibió, pero ella sabía que no era de ella. El dolor de perder a su hijo debe ser tan grande que ella quizo creer que era Mía. Pero más tarde se contactó conmigo, me dijo que iba en camino a Bogotá y concretamos una cita para vernos y a las 12:30 a.m. de este miércoles me entregó a Salomé".



Sin embargo, la mujer comenta que la familia continuará con la búsqueda. "Ella no va a descansar hasta que encuentre a su Mía".

Accidente en Melgar dejó muerta a pareja de esposos Foto: Archivo particular

Esto dicen los bomberos de la perrita desaparecida

El Cuerpo De Bomberos Voluntarios Carmen de Apicalá reveló que Mía estuvo en el lugar del accidente al momento de atender la tragedia.



Según relatan, cuando se movilizaron a socorrer el choque y posterior incendio del vehículo en el que se movilizaba la pareja de esposos provenientes de Bogotá, la perrita estaba rondando el sector; sin embargo, no la asistieron en ese instante.



"No se le prestó mucha atención debido a que estábamos luchando contra las llamas; en el transcurso del tiempo la perrita se fue del lugar y no sabemos a qué rumbo se dirigió", comentan.



Asimismo, aseguran que el animal no presentaba ningún tipo de herida, quemadura o rasguño. "Lo único era que estaba llena de lodo, heridas o quemaduras no sufrió".

El carro rodó a un abismo y sus ocupantes murieron calcinados. Foto: Archivo particular

Los bomberos relatan que atendieron la emergencia tras recibir un a llamada alrededor de las 11:05 de la noche del 31 de diciembre.



"A nosotros nos informan vía telefónica al número de emergencias. Gente de la comunidad que vive alrededor de donde pasó el accidente nos informa que un vehículo se fue al precipicio".



Al llegar al sitio, encuentran que el coche en el que se movilizaba la familia ya estaba un 60 % consumido por el fuego, cuyas llamas llegaban a una altura de 7 metros. La lucha contra el incendio se extendió por otros 30 minutos.



Mía, la única sobreviviente de la tragedia que causó el fallecimiento de los esposos, aún se encuentra desaparecida y la familia aún está tras su paradero.

