Gran consternación ha causado en La Guajira la muerte trágica de una mujer y sus dos hijas en un accidente de carretera registrado en la vía Palomino – Riohacha, luego de que el vehículo en que viajaban quedara aprisionado en medio de dos tractomulas.



Se trata de Ligia Paola Ramírez Barragán, de 42 años de edad, y sus dos hijas Gianella Patiño Ramírez, de 20 años, y Sharith Patiño Ramírez, de 19 años, ambas estudiantes de medicina en la ciudad de Barranquilla.



Ligia Paola, era la compañera sentimental desde hace muchos años del cirujano plástico Eduardo Higgins, quien cuenta con gran reconocimiento en la ciudad de Riohacha.

Accidente en la Guajira. Foto: Policía Nacional

Se especulaba sobre una cuarta víctima, el cual sería un bebé de meses, pero las autoridades desmintieron esta versión.



De acuerdo con la información dada por la Policía de tránsito, el siniestro vial que involucró a tres tractomulas y un automóvil se registró la tarde del pasado lunes, a la altura del km 18 más 700 metros, en cercanías a Puerto Brisa, en el corregimiento de Mingueo, jurisdicción de Dibulla (La Guajira).



Las mujeres fallecidas se desplazaban en una camioneta marca Renault línea Duster color rojo de placas HZY 841, en la ruta Palomino Mingueo.



La hipótesis señal que una tractomula de marca Kenworth de la Montaña, de placas WHL 987, que cubría la ruta Palomino – Mingueo, al parecer, se quedó sin frenos y colisionó con el automóvil dejándolo atrapado contra otra tractomula, marca International, que se encontraba estacionada en la margen derecha de la carretera.



“Al parecer el vehículo tipo tracto camión presenta una falla mecánica, queda sin frenos y colisiona con un vehículo Duster, donde se encuentran tres ocupantes femeninas, las cuales fallecen en el lugar de los hechos”, dijo el mayor Celio Salazar, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Policía Guajira.



En Barranquilla hay luto por la muerte de Gianella Patiño Ramírez y Sharith Patiño Ramírez, ambas estudiantes de medicina. Dos jóvenes vidas que se apagan en un accidente absurdo por cuenta de infringir las normas de tránsito y convivencia.

Denuncian que tractomulas invaden el carril

El fatal accidente encendió el debate debido a que en esa zona ha aumentado el flujo de vehículos pesados cargados de carbón y otros insumos, solo ayer habían más de 50 vehículos entre tractomulas y camiones, situación que es una amenaza para miles de familias y turistas que viajan por esa carretera, sobre todo para fin de año.



Sobre el caso el director de Tránsito y Transporte Departamental, Miguel Ángel Choles, denuncia que habían reprochado el estacionamiento de mulas de lado y lado de la carretera a la altura de las empresas Geselca y Puerto Brisa y se habían realizado llamados.



“Se había pedido a la Policía de carreteras que ejerciera acciones preventivas y sancionatorias para esas mulas parqueadas ahí, y colocaran comparendos porque estábamos a punto de tener un accidente...y ocurrió”, indicó Choles.



El director advirtió que si Puerto Brisa no puede garantizar el parqueo y la libre movilidad de la vía, no puede seguir prestando el servicio.



Así mismo, indicó que se hace necesario de carácter urgente la colocación de reductores de velocidad.



Salazar también recomendó a los conductores que transitan por las vías realizar las revisiones tecnomecánicas de los vehículos, no exceder los límites de velocidad y no adelantar en sitios prohibidos.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha