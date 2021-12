Óscar Alfredo Bustamante Pareja, el conductor de la camioneta en la que se movilizaba la mamá del empresario Enrique Vives, y que se vio involucrada en un accidente de tránsito en la bahía de Taganga, dijo que los hechos no sucedieron como lo han querido mostrar las autoridades.



En la versión que entregó a los medios de comunicación aseguró que el procedimiento que se le practicó fue ilegal y vulneró sus derechos y lo de los acompañantes.



“Yo iba con los ocupantes del vehículo a un hotel para recoger unas maletas, y dando reversa supuestamente le pasé por encima con la camioneta a un muchacho”, manifestó Bustamante.

El conductor, a modo de defensa, grabó con su celular al niño de 10 años que habría resultado afectado. De acuerdo a la grabación, precisa que en todo momento se le ve bien de salud.



“Tres horas después se lo lleva una ambulancia, no sé con qué pretexto porque claramente no necesitaba ingreso a una clínica de urgencias”, sostuvo el hombre.



Óscar Bustamante señaló no entender la magnitud que se le ha dado a este caso.



“No sé qué querían ganar con todo lo que ha salido a la luz pública; hicieron de un fósforo un incendio”, anotó.

Según expresó, todas las pruebas que le hicieron a él y a sus acompañantes dieron negativas, incluyendo la de alcoholemia.



“Como todo salió bien, entonces me impusieron solamente un comparendo por parquear en zonas prohibidas”, detalló el conductor, quien agrega que se estacionó en el espacio de playa porque allí había visto colocarse a dos vehículos tipo taxi.



Sobre las razones que llevaron a Piedad de América Caballero de Vives a intentar huir del lugar explicó que fue porque no habían garantías de seguridad y sintió temor de que atentaran contra su integridad física.



A la mamá de Enrique Vives, por su reacción, le impusieron un comparendo por maniobras peligrosas y otro por fuga.



El menor de 10 años, quien resultó lesionado en este accidente, fue dado de alta en la clínica a la que fue ingresado en una ambulancia.

